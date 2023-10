Berardi Bullonerie acquisisce 3Fast

Berardi Bullonerie ha acquisito 3Fast distributore di sistemi di fissaggio per l’industria con sede a Bergamo. 3Fast è specializzata nella fornitura di sistemi di rivettatura, inserti, tappi di sigillatura. In portafoglio ha 3,500 SKUs rivolti a oltre 1,000 clienti industriali basati in nord Italia.

La Società è il principale distributore in Italia di sistemi di fissaggio per primari produttori globali, per i quali fornisce anche servizi di post-vendita e riparazione. Per Berardi è la terza acquisizione completata in seguito all’ingresso nel suo capitale, con una partecipazione di controllo, del fondo H.I.G..

Secondo Giovanni Berardi, Presidente di Berardi, questa partnership con 3Fast permetterà al gruppo di migliorare le competenze sulle categorie degli inserti e dei rivetti, consentendo importanti opportunità di cross selling e di espandere la nostra presenza geografica in nord Italia.

Santino Martinelli, socio fondatore di 3FAST, sottolinea come questo ingresso consentirà alla sua azienda di valorizzare a pieno le competenze specialistiche nei sistemi di fissaggio. E soprattutto sarà di supporto per cogliere nuove opportunità di crescita, accelerare lo sviluppo del business, migliorando il servizio offerto ai clienti.

“Con l’acquisizione di 3Fast, Berardi consolida ulteriormente la propria posizione nel settore e conferma il proprio ruolo attivo di piattaforma aggregatrice del mercato. Siamo lieti di continuare a supportare il Gruppo nel suo ambizioso progetto di crescita”. .

Chi è Berardi

Con sede a Castel Guelfo di Bologna (BO), Berardi è una primaria azienda nel panorama della distribuzione industriale in Italia, attiva da oltre 100 anni. La società è specializzata nella distribuzione di elementi di fissaggio per aziende industriali che hanno esigenze particolarmente complesse in termini di ampiezza della gamma, customizzazione dei prodotti e tempi di consegna. Berardi vanta una capillare presenza geografica, con 14 magazzini dislocati sul territorio nazionale e un catalogo con oltre 130.000 referenze di cui 50.000 disponibili a magazzino per consegna in tempi rapidi.

H.I.G è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con $59 miliardi di capitale in gestione*. E’ basato a Miami e con uffici a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo e Bogotá negli USA e in America Latina. E’ presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi. A Milano il suo team è guidato dal Managing Director Raffaele Legnani. H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle PMI.