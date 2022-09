Alexander Preininger torna in Robeco in veste di Global Head of Sales and Marketing e di membro del Comitato Esecutivo a partire dal primo di novembre 2022.

Ha ricoperto il ruolo di Global Head of Institutional Clients Coverage

Preininger arriva da Amundi, dove ha ricoperto il ruolo di Global Head of Institutional Clients Coverage. In precedenza era stato Head of Institutional Coverage EMEA di Robeco. Ha lavorato anche a Francoforte per DWS International GmbH come Head of Institutional Coverage EMEA, Head of Solutions EMEA e membro del CdA. In DWS ha ricoperto diverse posizioni senior, tra cui Head of Asset and Wealth Management in Giappone e Global Co-head of Client Solutions a Francoforte.

E’ stato responsabile delle strategie overlay globali di clienti istituzionali

Prima di passare al ramo clienti, Preininger è stato responsabile delle strategie overlay globali di clienti istituzionali con portafoglio in gestione. La sua carriera è iniziata in Deutsche Bank, a Monaco di Baviera, dove si occupava di gestioni patrimoniali e gestione di portafogli multi-asset e contemporaneamente studiava all’Università di Innsbruck. Presso lo stesso ateneo ha conseguito la laurea magistrale in Economia e gestione aziendale. Preininger è anche analista finanziario con certificazione EFFAS (CEFA).

Alexander ha un solido background in materia di gestione di portafoglio

Secondo Karin van Baardwijk, CEO, Alexander ha un solido background in materia di gestione di portafoglio e nelle soluzioni di investimento, oltre che conoscenza dell‘organizzazione. “La mentalità e l’esperienza internazionale che ha acquisito in celebri società di asset management costituiscono un valore aggiunto sia per il nostro Comitato Esecutivo che per l’intera organizzazione”.

La proprietà intellettuale di Robeco è di altissimo livello

Secondo Preininger la proprietà intellettuale di Robeco è di altissimo livello e ha prodotto una capacità di investimento tra le migliori al mondo in ambito di prodotti quantitativi. Oltre che in ambito del credito, trend & tematiche, investimento sostenibile e mercati emergenti.