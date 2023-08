Robeco presenta Big Book of Sustainable Investing

Robeco ha pubblicato la II edizione del Big Book of Sustainable Investing (SI). Una pubblicazione che aiuta gli investitori ad approcciarsi all’IS e illustra le pratiche sostenibili dell’azienda. Offre inoltre soluzioni per affrontare i temi della sostenibilità, tra cui l’azzeramento delle emissioni e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

Verso l’azzeramento delle emissioni

Il primo Big Book of SI – uscito cinque anni fa – è diventato una delle pubblicazioni più scaricate di Robeco. Negli ultimi anni, il mondo ha vissuto importanti eventi sanitari, geopolitici e climatici. Questi eventi hanno illustrato la rapidità con cui i rischi possono manifestarsi e diffondersi, con gravi ripercussioni sulle catene di approvvigionamento. E sulle economie. Abbiamo imparato a conoscere le interconnessioni fra questioni ambientali e sociali, che hanno accresciuto l’interesse e l’attenzione verso la sostenibilità negli investimenti.

Attenzione verso la sostenibilità negli investimenti

Il Big Book of SI quindi esplora tre sfide globali – cambiamento climatico, perdita di biodiversità e diritti umani. Illustra la necessità di integrare la sostenibilità nelle decisioni di investimento. Gli investimenti sostenibili contribuiscono a mitigare i rischi, a generare rendimenti d’investimento. E inoltre a promuovere un cambiamento positivo. Come? Attraverso l’allineamento dei portafogli all’impatto reale.

I cinque principali mercati mondiali investono circa 35.000 miliardi di dollari in modo sostenibile

Si prevede una crescita durevole dell’IS in quanto è finanziariamente rilevante ed è sostenuto da una base di clienti in espansione e da aspettative sociali in aumento, oltre a beneficiare del supporto normativo.

Mark van der Kroft, Chief Investment Officer Robeco

“Crediamo nella salvaguardia delle risorse economiche, ambientali e sociali per garantire un pianeta sano a vantaggio delle future generazioni. In qualità di pionieri del’IS e di “investment engineers”, aspiriamo al ruolo di leader nella scoperta di nuove opportunità per gli investitori. E inoltre nella promozione di un futuro sostenibile sia per le imprese che per la società. Questo impegno, così come il supporto ai nostri clienti in qualunque fase del loro percorso di sostenibilità, si riflette nel nostro secondo Big Book of SI.”

Informazioni su Robeco

Asset manager internazionale puro, Robeco fondato nel 1929, ha sede a Rotterdam (Paesi Bassi) e 16 filiali in tutto il mondo. La società è leader globale nell’investimento sostenibile dal 1995, grazie all’integrazione della ricerca sostenibile oltre che fondamentale e quantitativa. Consentono alla società di offrire agli investitori istituzionali e alla clientela privata un ampia scelta di strategie di investimento attivo. Al 31 marzo 2023 Robeco gestiva un patrimonio di 179 miliardi di euro, di cui 176 miliardi di euro impegnati nell’integrazione ESG. Robeco è una controllata di ORIX Corporation Europe N.V.