Robeco nomina Ralf Oberbannscheidt

Il nuovo Global Head of Thematic Investing di Robeco è Ralf Oberbannscheidt. In questo ruolo, sovrintenderà i team e l’espansione dell’offerta di investimenti tematici attivi. I team di investimento operano a Rotterdam e a Zurigo e, insieme, gestiscono asset per circa 18,7 miliardi di euro. Oberbannscheidt riporterà a Mark van der Kroft, CIO Fundamental and Quant Equity, e opererà a Zurigo. Oberbannscheidt entrerà a far parte del Comitato esecutivo di Robeco Switzerland Ltd.,punto di riferimento per le strategie tematiche sostenibili.

Chi è Ralf Oberbannscheidt

Proviene da Global Thematic Partners, New York (GTP), di cui è stato socio fondatore e Portfolio Manager. Ha ricoperto vari incarichi manageriali e di supervisione, tra cui quelli di Gestore di portafoglio per le strategie Global Thematic e Global Agribusiness. Nonché di responsabile della gestione degli analisti e del portafoglio. La base clienti di GTP era costituita da mandati istituzionali e da fondi retail in regime di sub-consulenza. Dal 1999 al 2010 è stato Senior Portfolio Manager presso Deutsche Asset Management, con sede a Francoforte, quindi per DB Advisors a NYC.

Mark van der Kroft CIO Fundamental and Quant Equity

“Benvenuto a Ralf nella nostra società. Porta con sé un bagaglio di conoscenze manageriali e di capacità di grande utilità per i nostri clienti nell’ambito dell’offerta di investimenti tematici. Si integrerà bene con i nostri team e che dimostrerà di avere gli strumenti necessari per portare avanti il nostro impegno”.

Secondo Ralf Oberbannscheidt, l’investimento tematico offre agli investitori un’ottima occasione per sfruttare i cambiamenti socioeconomici strutturali. E inoltre per investire nei fornitori di soluzioni per le sfide della sostenibilità che si possono cogliere.