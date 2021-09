Mercuri e Colosimo entrano in Robeco

Robeco è una società di gestione internazionale fondata nel 1929. Ha deciso di afforzare ulteriormente il team italiano con l’ingresso di Leonardo Mercuri e Matteo Colosimo, entrambi sales manager.

Leonardo Mercuri, ha iniziato il suo percorso lavorativo a Londra con Royal Bank of Canada come Credit Sales, coprendo clienti istituzionali italiani ed Irlandesi nella compravendita di Corporate Bonds. Dopo una breve esperienza in Kryalos SGR come Real Estate Fund Manager torna nel mondo dei mercati dei capitali con Robeco. E’ laureato in Bocconi in Amministrazione Finanza e Controllo.

Matteo Colosimo comincia il suo percorso nell’asset management nel 2013. Dopo un’esperienza di due anni in Amundi, nel 2015 è in Pictet Asset Management dove rimane per 6 anni. Inizia il suo percorso di crescita come client servicing manager per poi ricoprire il ruolo di sales manager. Si occupa in prima persona della commercializzazione e distribuzione dei prodotti sia sul segmento retail che su quello assicurativo.

Marcello Matranga, country head di Robeco Italia

“L’ingresso di Matteo e Leonardo completa l’espansione della struttura commerciale dell’ufficio italiano iniziata ad inizio anno. L’obiettivo posto era quello di potenziare la squadra con innesti di valore al fine di offrire un servizio sempre più puntuale ed efficiente ai nostri clienti.”

Share