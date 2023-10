ALA detiene il 100% di ALA Germany per 750 mila euro

ALA è un player nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale. Questo sia in ambito civile sia nel settore della Difesa. Quotata sul Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana, ALA ha acquisito un ulteriore 40% di ALA Germany GmbH, società con sede ad Amburgo. In questo modo detenere il 100% del capitale sociale della stessa ALA Germany GmbH.

Roberto Tonna, Amministratore Delegato del Gruppo Ala

“Questa operazione ci possa permettere di accelerare la nostra presenza in Europa. Ora siamo maggiormente presenti in Germania, e possiamo gestire una piattaforma strategica nel cuore del vecchio continente per operare in altri Paesi. Dopo l’acquisto del primo 60% di ALA Germany nel marzo 2020, abbiamo identificato un nuovo GM di grande esperienza. Insieme abbiamo elaborato un piano industriale ambizioso che ci ha spinto a completare il deal. Non vogliamo fermarci qui”.

L’acquisizione di ALA Germany GmbH venduta dal Gruppo S.C.P Sintersa rientra nel percorso di espansione a livello europeo del Gruppo ALA che ha sedi attive in Italia, Francia, Regno Unito e Spagna. Un mercato chiave come quello tedesco farà crescere le opportunità di business. E inoltre la capacità di offrire soluzioni innovative e di qualità ai clienti di tutto il mondo.

Qual è stato l’investimento

In data 23 marzo 2020 era stato sottoscritto l’atto per l’acquisizione da parte del Gruppo della partecipazione pari al 60% di ALA Germany GmbH. Un accordo che includeva un’opzione call a favore della società per azioni per l’acquisto della restante quota del 40% del capitale sociale entro 5 anni dall’acquisizione. La società ha esercitato l’opzione, acquisendo la restante quota del 40% per un prezzo pari a € 450.000. Cifra corrisposta al venditore attingendo ai proventi dell’IPO. L’investimento totale per la partecipazione totalitaria in ALA Germany è pari ad € 750.000.

Chi è ALA Germany

Basata a Norimberga, Industrio GmbH è un’azienda specializzata nella distribuzione di materiali aerospaziali. Vanta una profonda conoscenza nel mercato tedesco. Nel 2020 raggiunge l’accordo per l’acquisizione delle quote di maggioranza (60% del capitale) di Industrio GmbH rinominandola contestualmente la società tedesca. Quindi è stato avviato un processo di integrazione con le attività della controllante e la predisposizione di un piano industriale. Un piano che ha previsto un nuovo General Manager ed il trasferimento della sede da Neumarkt ad Amburgo.