Cy4Gate si aggiudica 200 mila dollari spaziali

Cy4Gate è una società del mercato della cyber intelligence e cyber security. Si è aggiudicata un contratto del valore di € 200.000 con una importante azienda del settore aerospaziale. Obiettivo: implementare le attività di ricerca e sviluppo nel cyber intelligence e cyber security applicata al mondo dell’aerospace & defence.

La società realizzerà un Proof of Concept (PoC) che, partendo dalle tecnologie proprietarie, individui e sperimenti architetture innovative. Ovvero orientate alla resilienza informatica incentrate sulla minimizzazione degli impatti a fronte delle nuove modalità di attacco cibernetico. L’attenzione è rivolta alle infrastrutture e piattaforme militari, sottoposte ad accresciute vulnerabilità.

Il progetto quindi si baserà sull’utilizzo di sofisticate tecniche di intelligenza artificiale, machine learning e cognitive computing in grado di prevenire e contrastare attacchi informatici.

Emanuele Galtieri ceo e Gm di Cy4Gate

“Le attività di ricerca e l’innovazione continua fanno parte del DNA di Cy4Gate. Operiamo in un settore in cui l’evoluzione delle tecnologie e della minaccia cibernetica richiedono una costante tensione al cambiamento. Inoltre si richiede una capacità di adattamento, facendo evolvere i prodotti e servizi offerti come lo stesso modello di business”.

Di cosa si occupa Cy4Gate

Cy4Gate è nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM (2020) è stata quindi concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi per soddisfare i requisiti di cyber intelligence & cyber security. Cy4Gate opera nel mercato con prodotti proprietari come Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

