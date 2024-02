ALA apre filiale italiana della controllata Sintersa

ALA S.p.A è tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale. Sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (“Aerospace & Defence”). Quotata sul Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana ha aperto la prima filiale estera della controllata spagnola Sintersa S.A., localizzata nel nord Italia.

Non solo punto di distribuzione

La presenza di Sintersa in Italia si articola nella progettazione, produzione e assemblaggio degli electrical interconnection systems in settori come l’aerospaziale e il militare. L’accordo consentirà ad ALA di entrare in nuovi segmenti strategici di prodotto e di mercato. Questi grazie all’attività di cross-selling. Inoltre potrà espandere il business e la produzione di Sintersa anche al di fuori della penisola iberica.

L’apertura della filiale di Sintersa è forte segnale dell’impegno di ALA

ALA internde quindi soddisfare le esigenze specifiche dei clienti italiani con nuove soluzioni avanzate. E garantire inoltre un servizio di customer service ottimizzato e facilitando l’accessibilità ad una vasta gamma di prodotti e servizi.

Fulvio Scannapieco, Co-fondatore e Presidente

“L’apertura della nuova filiale in Italia è un passo significativo per il Gruppo. Con Sintersa puntiamo a guadagnare quote di mercato nei settori aerospaziale, difesa, ferroviario ed industriale. Puntiamo a diventare il punto di riferimento a livello italiano ed internazionale. Questa operazione migliorerà sinergie operative e commerciali, oltre che offrire nuovi prodotti e servizi. Non saremo solo un punto di distribuzione, ma un centro di eccellenza ed innovazione. Porteremo la nostra expertise nella progettazione, produzione e assemblaggio degli electrical interconnection systems arricchiti dalla qualità e dall’esperienza quarantennale di Sintersa.”