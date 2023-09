Zanzar nomina Antonio Anastasia Ad

Zanzar, leader italiano nella produzione di zanzariere e tapparelle, ha nominato Antonio Anastasia nuovo Amministratore Delegato.

Affiancherà il fondatore Angelo L’Angellotti alla guida della Società

Anastasia porta con sé un set di competenze maturate nel corso di una carriera lunga 35 anni che lo ha visto impegnato anche come CEO in gruppi industriali.

Il nuovo Ad affiancherà il fondatore di Zanzar, Angelo L’Angellotti, che manterrà l’incarico di AD garantendo al contempo un coordinamento di Gruppo sempre più efficace.

Anastasia è entusiasta di partecipare a questo progetto e di iniziare a lavorare con il team di Zanzar. “Ritengo che nel Gruppo ci siano fondamentali eccellenti sui cui costruire la crescita futura in Italia ed all’estero, anche mediante operazioni di M&A”.

Antonio Anastasia affianca Zanzar per affrontare le nuove sfide

Secondo L’Angellotti Anastasia si è unito al team di Zanzar per offrire un contributo che si rivelerà fondamentale nel costruire il futuro del Gruppo. Affrontare le sfide e perseguendo le opportunità che il mercato offre.

Da novembre 2021 Zanzar è partecipata da 21 Invest, gruppo europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, che investe in imprese del mid-market in Italia, Francia e Polonia. Tra la fine del 2022 e l’inizio dell’anno in corso Zanzar ha acquisito Palagina, Proline e Pasini, superando i 160 milioni di euro di fatturato,. Si è affermata come azienda leader di mercato, anche al di fuori dei confini nazionali, dato che le esportazioni hanno raggiunto il 30% del fatturato.