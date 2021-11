21 Invest rileva la tarantina Zanzar

21 Invest, gruppo di investimento fondato e guidato da Alessandro Benetton, rileva la maggioranza del capitale di Zanzar di Grottaglie (TA), produttore di zanzariere.

Zanzar è stata fondata nel 1985 da Angelo L’Angellotti. Vanta una storia di oltre 35 anni nel settore, iniziata con le zanzariere, e ampliata a tapparelle, cassonetti, schermature esterne. Ma anche tende tecniche e d’arredo, pergole e oscuranti, anche grazie alle acquisizioni di Croci Italia, I.R.S., Suncover Italia, Stampaggi Industriali e Verelux. Zanzar detiene un giro di affari di 80 M€, di cui circa il 35% generato sui mercati esteri, con un organico di circa 400 dipendenti.

La società, nei suoi 11 siti produttivi in Italia e in Europa, ha sviluppato un modello operativo che garantisce un servizio di alto livello, con standard di qualità e servizio. Il team italiano di 21 Invest ha come obiettivo supportare il processo di sviluppo della società su base organica. Un ulteriore importante filone di sviluppo è atteso anche attraverso operazioni di M&A sia in Italia che all’estero. Zanzar ha già dimostrato di essere un’eccellente piattaforma di aggregazione di aziende sinergiche. Ora è pronta per accelerare il trend di consolidamento del mercato.

Angelo L’Angellotti presidente di Zanzar

“La partnership con 21 Invest è il coronamento di un percorso iniziato più di 35 anni fa, e sviluppato nell’ultimo quinquennio con la vicinanza al mondo finanziario. A iniziare dal progetto Elite di Borsa Italiana. L’incontro tra il mondo della finanza e con l’impresa del Sud Italia può essere un esempio innovativo per lo sviluppo di aziende del Mezzogiorno. Con 21 Invest saremo più forti e pronti a cogliere le opportunità future per continuare a crescere in Italia e all’estero organicamente e per linee esterne”.

21 Invest è stata assistita per gli aspetti legali da Gattai, Minoli Partners. Inoltre per gli aspetti fiscali è stata affiancata da RDRA. Per la strutturazione finanziaria da Fineurop Soditic e per le due diligence commerciale, finanziaria e ESG rispettivamente da LTP, KPMG e ERM.

Gli azionisti di Zanzar sono stati assistiti nella vendita da Mediobanca quale advisor finanziario. Inoltre da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali e fiscali e da Deloitte per gli aspetti contabili.

