Yunex Traffic entra in casa Benetton per 950 milioni

Alla fine Siemens ha scelto il gruppo dei Benetton per cedere la società che si occupa di gestione dei flussi di traffico e di mobilità urbana Yunex Traffic. In cambio ha ottenuto poco meno di un miliardo di euro «a valere su risorse finanziarie già disponibili». Headquarter dell’operatore del settore dell’Intelligent Transport Systems (ITS) e delle Smart Mobility è Monaco di Baviera. Il sistema operativo di Yunex Traffic opera in oltre 600 città del mondo dove opera con infrastrutture e piattaforme di gestione dei flussi di traffico e di mobilità urbana. Atlantia per l’acquisizione di Yunex Traffic ha investito 950 milioni di euro (Enterprise Value), da finanziare con la liquidità disponibile.

La firma dell’accordo segna la conclusione di un processo di gara avviato da Siemens nei mesi scorsi e che ha visto Benetton battere la concorrenza di un gran numero di offerenti internazionali. La transazione è subordinata esclusivamente al ricevimento delle autorizzazioni antitrust e Foreign Direct Investments, e dovrebbe concludersi entro settembre 2022.

Yunex Traffic leader globale nei settori dei sistemi di trasporto intelligenti

La firma dell’accordo di acquisto è un passaggio strategico nel processo di realizzazione della strategia di crescita di Atlantia annunciata lo scorso mese di giugno. Una strategia che mira a investire nei settori core in cui la Società è leader (autostrade, aeroporti, pagamenti digitali per il mercato della mobilità). Oltre che in aree adiacenti che offrono sinergie: Sistemi di Trasporto Intelligenti, Elettrificazione/Rinnovabili, Ferrovia e Mobility Hub.

Carlo Bertazzo ceo di Atlantia

“L’aggiunta di Yunex Traffic al nostro gruppo segna un importante passo avanti nell’espansione del nostro business. La gestione delle infrastrutture è strettamente connessa con l’innovazione e la mobilità sostenibile. Miriamo a fornire sinergie operative e di crescita tra le nostre risorse e Yunex, con l’intenzione di creare un gruppo competitivo. Un gruppo in grado di fornire sinergie nella gestione delle infrastrutture, dei servizi e dell’innovazione tecnologica, per migliorare l’esperienza di viaggio. Cercheremo di fornire soluzioni in grado di rispondere all’emergere del nuovo, le esigenze di mobilità e i nuovi comportamenti che prendono sempre più piede tra le persone in tutto il mondo. Siamo

lieti che Siemens abbia scelto il piano di Atlantia come offerta della migliore strategia per la crescita futura di Yunex Traffic”.

Markus Schlitt ceo di Yunex Traffic

“Entrare in Atlantia è un’opportunità di crescita fondamentale per la nostra azienda. Insieme avremo la possibilità di creare sinergie con le società del gruppo che gestiscono autostrade, aeroporti e servizi di mobilità avanzata per infrastrutture a livello europeo e internazionale. Con i nostri prodotti e servizi, ma anche con la nostra forte presenza in centinaia di grandi centri urbani in tutto il mondo, possiamo dare un forte contributo e generare valore aggiunto. Per Atlantia svilupperemo nuove soluzioni integrate che consentano alle persone di muoversi in modo più fluido e sicuro ogni fase del loro viaggio.

Un gruppo operativo in quattro continenti

