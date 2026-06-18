Tonitto 1939 punta in alto con Luca Visconti

Tonitto 1939 apre un nuovo capitolo della propria storia industriale con l’ingresso di Luca Visconti come Direttore dell’Area Industriale. Una scelta che conferma la volontà dell’azienda di crescere non solo sul mercato, dove è già leader italiano nel sorbetto, nel gelato senza zuccheri aggiunti e nelle linee speciali vegan e High Protein. Ma anche nella struttura produttiva, cuore pulsante di un marchio che continua a investire per competere a livello nazionale e internazionale.

Visconti porta in Tonitto un patrimonio professionale raro

Visconti ha oltre trent’anni di esperienza nel settore alimentare e FMCG, maturati in gruppi globali e in contesti industriali complessi. La sua carriera si è sviluppata soprattutto in Danone, dove per 27 anni ha guidato progetti di trasformazione tecnologica, automazione e innovazione su un network europeo di 18 stabilimenti. Quindi ha ricoperto ruoli di vertice in Granarolo, con la responsabilità di cinque stabilimenti e più di 600 collaboratori, e in Dole Italia. Qui ha lavorato sullo sviluppo del footprint operativo e sull’automazione dei processi produttivi e distributivi.

È un profilo che unisce visione strategica, competenze tecniche e una profonda conoscenza delle dinamiche industriali del settore food.

In Tonitto 1939 Visconti avrà la responsabilità dell’intera Area Industriale. Produzione, supply chain, acquisti, engineering e qualità. Il suo compito sarà accompagnare la crescita dell’azienda rafforzando l’organizzazione, migliorando l’efficienza, integrando maggiormente le funzioni operative. E soprattutto contribuendo alle decisioni strategiche che riguardano lo sviluppo futuro. Non si tratta quindi solo di gestire l’esistente, ma di costruire un modello industriale più moderno, più solido e più capace di sostenere l’espansione del brand nei prossimi anni.

Il suo arrivo coincide con una fase particolarmente dinamica per Tonitto

L’azienda ha avviato un piano di investimenti da 3 milioni di euro per modernizzare lo stabilimento di Genova e aumentare la capacità produttiva. Una nuova linea di confezionamento ha già portato a un incremento della produttività del 30%, mentre altri progetti riguardano il controllo qualità in linea, la riduzione degli sprechi. E inoltre il rafforzamento delle attività HSE, l’evoluzione dell’infrastruttura ERP, la riorganizzazione logistica e l’implementazione di un programma di miglioramento continuo.

Interventi che rispondono alla crescente domanda del mercato e alle esigenze dei partner della grande distribuzione, sempre più attenti a qualità, continuità produttiva e innovazione.

Visconti stesso sottolinea come Tonitto 1939 sia un’azienda con una forte identità e una visione chiara, capace di investire nel proprio futuro senza perdere la propria anima familiare. Il suo obiettivo sarà mettere a disposizione l’esperienza maturata in contesti internazionali per costruire un’organizzazione industriale integrata, efficiente e orientata alla qualità, elemento distintivo del marchio.

Per Massimiliano Dovo, Co‑Owner di Tonitto 1939, l’ingresso di Visconti rappresenta un passaggio fondamentale: dopo una fase di forte crescita commerciale e di consolidamento del brand. “E’ il momento di rafforzare con la stessa determinazione la struttura industriale. La tecnologia è importante, ma non basta: servono competenze, visione e capacità di guidare il cambiamento”. Ed è esattamente ciò che Visconti porta con sé..