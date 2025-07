Carlos Alcaraz motiva i runner di Madrid per conto di HiPRO

Con megafono alla mano e il suo iconico “Vamos!”, Carlos Alcaraz ha sorpreso i runner di Madrid durante una corsa di 5 km nel parco Casa de Campo. E accaduto nel suo primo atto ufficiale come Chief Progress Officer di HiPRO, il brand proteico di Danone. L’iniziativa segna il debutto delle Progress Sessions, pensate per ispirare ogni forma di crescita personale, dal primo allenamento agli obiettivi da professionisti.

Al termine della corsa, Alcaraz ha premiato i partecipanti e condiviso il messaggio che il progresso non si misura in trofei, ma nella determinazione quotidiana. “Ogni runner stava inseguendo la propria versione di crescita,” ha dichiarato il tennista, “ed è proprio questo il senso dell’iniziativa.”

La partnership tra HiPRO e Alcaraz, pluricampione Slam e icona del tennis moderno, si fonda su valori condivisi: autenticità, miglioramento continuo e inclusione. Con oltre 21 titoli ATP, il più giovane numero 1 della storia e vincitore su tutte le superfici, Alcaraz incarna lo spirito del brand, che offre prodotti ad alto contenuto proteico, arricchiti con magnesio e vitamina B9, per sostenere la crescita muscolare e ridurre l’affaticamento.

HiPRO, presente in 25 mercati globali, propone una gamma di drink, yogurt e pudding senza zuccheri aggiunti e anche in versione senza lattosio, pensata per chi pratica sport o conduce una vita attiva. Con questa prima attivazione, Alcaraz dà il via a una campagna globale che lo vedrà protagonista nel motivare una community internazionale a definire e perseguire il proprio percorso di progresso.