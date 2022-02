The Quinetto’s entrano in-Sane Management

The Quinetto’s Alessia Quitadamo e Giuseppe Lunetto, con 4,2 milioni di follower su TikTok, sono entrati a fare parte dei talent di in-Sane Management. L’agenzia di Alberto Martinelli si occupa della gestione dei migliori talenti su YouTube, Instagram, Twitch e TikTok.

Alessia Quitadamo e Giuseppe Lunetto sono una coppia italiana che in breve tempo ha raggiunto un’ampia popolarità su TikTok, (4,2 milioni di follower distribuiti tra Europa, Stati Uniti, Sud America). I contenuti? Per lo più riferiti alla loro vita quotidiana, The Quinetto’s sono seguiti da un pubblico molto eterogeneo e in larga maggioranza femminile (76%). Per intrattenere e coinvolgere il pubblico, oltre a far leva sulla creatività, utilizzano tecnologia e sorprendenti effetti speciali, dando vita a video originali e divertenti. Grazie all’assenza di barriere linguistiche si stanno facendo apprezzare in ogni parte del mondo.

Alberto Martinelli executive director di in-Sane Management

“Accogliamo con piacere The Quinetto’s tra i nostri talent. Siamo certi che il loro valore nel promuovere prodotti e servizi sia verso il pubblico italiano sia all’estero non potrà che essere molto apprezzato in brevissimo tempo. Si tratta di un ingresso importante per la nostra agenzia. Si inserisce in un percorso di forte crescita e che rafforza la nostra presenza su TikTok, un social che riteniamo avere molte potenzialità per il business ancora inespresse”.

Alberto Martinelli

Cosa fa Sane! Management

in-Sane Management, multi-channel network di YouTube, seleziona le più talentuose personalità emergenti. Lavora per far crescere e posizionare alcuni tra gli influencer più affermati d’Italia, tra cui CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e molti altri.

Nata già grande, grazie all’esperienza maturata da Tom’s Network, in-Sane Management, ha 6,1 miliardi di view totali e 430 milioni di ore di contenuto visualizzate nel 2021. E’ tra le agenzie italiane leader nella gestione dei migliori talenti su YouTube, Instagram, Twitch e TikTok.