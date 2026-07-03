Gedshop acquisisce Gadget48: nuovo polo del merchandising personalizzato

Gedshop non è solo un e‑commerce. E’ una delle realtà italiane più solide nel mondo del merchandising personalizzato, dell’abbigliamento da lavoro e dei gadget promozionali. Da oltre vent’anni opera nel cuore del branding aziendale, offrendo alle imprese un catalogo sterminato — più di 50.000 articoli. E una capacità produttiva interna che garantisce qualità, rapidità e controllo totale delle lavorazioni. Serigrafia, tampografia, stampa digitale, ricamo: tutto viene realizzato in casa, con macchinari all’avanguardia. E inoltre un modello che ha permesso all’azienda di diventare un punto di riferimento premiato anche dalle principali classifiche italiane dell’e‑commerce.

In questo contesto si inserisce l’acquisizione del 100% di Gadget48. Si tratta di un marchio che dal 2007 ha costruito una reputazione unica nel settore grazie a un catalogo di oltre 17.000 referenze e a una logistica che non ha eguali in Italia. Consegne in 24/48 ore, laboratorio grafico interno, una cura del cliente che ha conquistato più di 14.000 aziende, tra cui brand globali come Qatar Airways, Beko e TikTok.

L’operazione non è solo un ampliamento di portafoglio

E’ una scelta strategica che risponde a un mercato in piena trasformazione. Il settore del merchandising B2B sta vivendo una fase di forte crescita. E’ trainato da aziende che vogliono prodotti personalizzati sempre più veloci, più sostenibili e più integrati con le proprie strategie di marketing. Gedshop e Gadget48 operano esattamente in questo spazio: un mercato europeo che richiede capacità industriale, tecnologia, automazione e una logistica impeccabile.

Gedshop punta a creare un polo europeo del promotional branding

Punta a unire la profondità del catalogo Gedshop.

La velocità logistica di Gadget48.

La forza commerciale dei due brand.

Una supply chain ottimizzata e scalabile.

Una piattaforma tecnologica unica per CRM, automazione e personalizzazione.

Il futuro del gruppo è già tracciato: nei prossimi 12‑24 mesi il management lavorerà sull’integrazione operativa, sull’aumento della marginalità e sull’espansione internazionale. L’obiettivo è chiaro. Diventare il punto di riferimento in Europa per aziende, associazioni e professionisti che cercano merchandising personalizzato di qualità, consegne rapide e un servizio capillare.

Alessandro Condello, ceo di Gedshop

“Questa acquisizione è il primo passo di un piano di crescita strutturato che punta a fare di G&D Group un polo nazionale ed europeo nel merchandising e nella personalizzazione aziendale”. E le parole del fondatore di Gadget48, Matteo Maffini, confermano la visione: non un addio, ma un passaggio di testimone verso una realtà capace di portare il marchio ancora più lontano.

Gedshop e Gadget48 diventano così un’unica piattaforma, più forte e più ambiziosa, pronta a ridefinire gli standard del merchandising personalizzato in Italia e in Europa.