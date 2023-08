Sesa acquisisce Maint System

Sesa, attraverso la controllata Computer Gross S.p.A. ha acquisito attraverso Altinia Distribuzione una partecipazione di controllo pari al 60% del capitale in Maint System.

Maint System, con sede a Desio ed un organico di circa 45 risorse umane, è specializzata nell’offerta di servizi e soluzioni informatiche aziendali per il segmento Printing. Collabora con i maggiori Vendor internazionali (Konica Minolta, Brother, Toshiba printing, Kyocera, HP, Lexmark e Ricoh), con ricavi per oltre Eu 4 milioni L’Ebitda margin è del 20% ed un utile netto pari al 10% dei ricavi, con una Posizione Finanziaria Netta al closing attiva per circa Eu 1 milione.

Closing previsto entro il mese di agosto

L’acquisizione di Maint System è realizzata da Altinia, entrata nel Gruppo Sesa nel maggio 2023 per sviluppare l’offerta di soluzioni informatiche professionali di Printing. I ricavi iniziali pari a circa Eu 50 milioni ha un obiettivo, di 55 milioni di euro nell’esercizio al 30 aprile 2024.

Computer Gross rafforza il proprio ruolo di Value Added Distributor

Computer Gross rafforza il proprio ruolo di Value Added Distributor leader del mercato italiano con una market share di oltre il 45% (fonte Sirmi, 2023). E inoltre con un percorso di crescita continua, passando da ricavi per Eu 1,3 miliardi nel FY al 30 aprile 2019 a ricavi per Eu 2,23 miliardi al 30 aprile 2024.

L’acquisizione realizzata sulla base di criteri di valutazione EV/Ebitda pari a circa 4,5x

L’acquisizione di Maint System è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione EV/Ebitda pari a circa 4,5x. E a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei Managing Partner e fondatori. Ovvero Giuseppe Catenazzi e Massimo Gabbiani.

L’operazione si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa

L’operazione si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento nello sviluppo delle proprie competenze digitali. Anche attraverso M&A industriali bolt-on supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa

“Realizziamo la nona operazione di acquisizione da inizio anno 2023. Aggreghiamo due player consolidati di mercato ed arricchiamo le nostre competenze digitali. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on. Supportiamo imprese ed organizzazioni in una fase cruciale di evoluzione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”.