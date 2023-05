Gross potenzia la partnership con Lenovo

Computer Gross, leader italiano nella distribuzione a valore, attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dei Partner, ha consolidato la propria partnership con Lenovo. Obiettivo: distribuire la soluzione TruScale Infrastructure as a Service (IaaS), diventandone così il primo distributore nel mercato italiano.

Lenovo TruScale è una parte fondamentale della strategia di trasformazione complessiva di Lenovo, guidata dal Solutions and Services Group (SSG). Un’unica organizzazione dedicata a tutte le soluzioni ed i servizi IT di Lenovo su PC, infrastrutture verticali di industria e smartphone.

Lenovo TruScale offre tutta la potenza e il vantaggio strategico dell’hardware per data center di ultima generazione, attraverso un modello di business con pagamento in base al consumo. Garantisce così un’esperienza cloud flessibile con la sicurezza e il controllo di una soluzione on-premise.

Alessandro de Bartolo, General Manager Lenovo

“Lenovo TruScale Infrastructure as a Service aiuta i partner di canale ad accelerare i processi di digitalizzazione delle imprese italiane e a migliorare l’esperienza finale dei clienti. Con questa soluzione pay per use offriamo alle aziende la possibilità di accedere a una gamma di soluzioni scalabili e integrate. I nostri partner, possono generare flussi di entrate più sostenibili mentre accelerano la crescita del business offrendo ai clienti innovazione senza limiti”, ha affermato

Irene Cantini, Business Unit Manager Lenovo, Computer Gross

“Lenovo ci ha scelto come primo distributore in Italia della soluzione TruScale Infrastructure as a Service, consolidando così la nostra storica partnership. Un ulteriore attestato di fiducia che Lenovo ci riconosce, nonché un’importante opportunità per confermare il nostro ruolo di distributore di riferimento per l’ecosistema dei Partner.”

Letizia Fioravanti, Director Computer Gross

“Questo accordo di distribuzione si inserisce all’interno di una strategia di collaborazione sempre più estesa con Lenovo. Ogni giorno siamo protagonisti per portare le migliori soluzioni. E inoltre mettere in condizione i nostri Partner di aver successo in un mercato molto sfidante e competitivo come quello attuale.”

Chi è Lenovo

E’ una società tecnologica globale da 70 miliardi di dollari, al 171° posto della classifica Fortune Global 500. Ha 82.000 dipendenti in tutto il mondo e milioni di clienti in 180 mercati. Ha conquistato il ruolo di leader mondiale nel mercato PC espandendosi in nuove aree di crescita. Infrastrutture, telefonia mobile, soluzioni e servizi. Questa trasformazione, insieme all’innovazione di Lenovo, contribuisce alla realizzazione di una società digitale più inclusiva, affidabile e sostenibile.

Chi è Computer Gross

Dall’inizio delle attività anticipa le trasformazioni della figura del distributore, distinguendosi sul mercato ICT in qualità di operatore evoluto. Gestisce in misura sempre maggiore una quota del valore aggiunto destinato al canale dei rivenditori. Questa scelta ha permesso di passare da un fatturato di 7 milioni di euro nel 1994 ad un fatturato di oltre Euro 1,8 miliardi nel 2022. Fornisce al canale un supporto completo su tutti i prodotti distribuiti attraverso uno staff di oltre 500 persone qualificate e certificate sui prodotti e soluzioni. Si diversifica dai competitor, per il Valore aggiunto che riesce a trasferire alla rete dei rivenditori. Dai 100 rivenditori iniziali, Computer Gross ha superato la soglia dei 14.000 clienti. Questo grazie anche al supporto dei responsabili commerciali di Area dislocati capillarmente sull’intero territorio nazionale. La specializzazione delle persone è il punto di forza delle divisioni di business dedicate ai principali Vendor del settore.