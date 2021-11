Massimo Chiriatti nuovo ctio di Lenovo Italia

E’ Massimo Chiriatti il nuovo chief technology and innovation officer per l’infrastructure solutions group (ISG) di Lenovo in Italia. Il manager ha il compito di definire la vision tecnologica della divisione ISG proprio in una fase cruciale di evoluzione per l’intera azienda. In questo momento impegnata a trasformarsi da hardware vendor a fornitore di servizi e soluzioni.

Chiriatti è un manager esperto nel panorama Ict

Chiriatti collaborerà con Alessandro de Bartolo, attuale ad & country manager ISG di Lenovo. Nel panorama Ict Chiriatti è considerato un esperto sia in veste di dirigente all’interno di multinazionali di settore sia come studioso e formatore sui temi dell’innovazione e della trasformazione digitale. Il manager è anche co-estensore del Manifesto #BlockchainItalia. Inoltre è membro della commissione di alti esperti nominati dal MiSE per elaborare la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.

Massimo Chiriatti collabora inoltre con Università e consorzi per eventi di formazione sull’economia digitale. E’ co-autore con Luciano Floridi del paper scientifico “GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences”, pubblicato su Springer, Minds and Machines. È inoltre autore del libro “Humanless – L’algoritmo egoista”, edito da Hoepli nel 2019 e del volume “Incoscienza Artificiale”, edito dalla Luiss Press nel 2021.

Due o tre cose su Lenovo

Lenovo è una società da 60 miliardi di dollari US che fa parte della classifica Fortune 500 ed è attiva in 180 mercati nel mondo. Sviluppa tecnologie che cambiano il mondo che sostengono (attraverso dispositivi e infrastrutture) e potenziano (attraverso soluzioni, servizi e software) milioni di clienti ogni giorno.

