Camporese nuova HR Leader Italy and Israel di Lenovo

Alberta Camporese assume l’incarico di HR Leader Italy and Israel in Lenovo. Prende la responsabilità di gestione, selezione e sviluppo del personale nei mercati in cui è responsabile. Il suo principale obiettivo è quello di valorizzare i talenti promuovendo la formazione continua. E inoltre un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, in linea con i valori del brand.

Camporese ha un’esperienza di vent’anni nel settore HR, di cui dieci in ruoli manageriali. Ha maturato la sua carriera all’interno di aziende multinazionali attive in diversi settori. Per loro ha coordinato e supportato la gestione di centinaia di dipendenti, di varie culture e paesi. Ha una spiccata capacità di creare con loro un dialogo fondato sulla fiducia reciproca e percorsi di crescita in funzione delle proprie abilità.

Emanuele Baldi, Territory Leader di Lenovo in Italia e Israele

“L’esperienza di Camporese porterà grande valore all’interno del gruppo. Diventerà un punto di riferimento in grado di guidare l’azienda e i dipendenti verso un ambiente orientato al conseguimento degli obiettivi. In un clima di benessere aziendale, aspetto oggi più importante che mai.”

“Lenovo è una multinazionale con una forte propensione per l’inclusione, la diversità, le comunità locali e l’innovazione”. Ha sottolineato Alberta Camporese. “Per questo motivo sono fiera di entrare a far parte di Lenovo. Mi impegnerò affinché tutte le persone che ne fanno parte abbiano la possibilità di esprimere il proprio potenziale. E inoltre possano rispecchiare e trasmettere al meglio i valori del brand anche all’esterno”.

Laureata in Psicologia con un Master in HR Strategic Management

Camporese è laureata in Psicologia con un Master in HR Strategic Management presso l’Università di Padova nel 2012. Ha iniziato la sua carriera come recruiter nel 1998. Nel suo ultimo incarico ha ricoperto il ruolo di HR Director all’interno di un’azienda di oltre 700 dipendenti. Alberta ha 51 anni, è sposata, ha una figlia e dedica il suo tempo libero a famiglia e amici.

Chi è Lenovo

Lenovo ha 62 miliardi di dollari di fatturato, classificata al 171° posto per Fortune Global 500. Impiega 77.000 persone in tutto il mondo e serve milioni di clienti ogni giorno in 180 mercati. Ha costruito il suo successo come la più grande azienda di PC al mondo espandendosi in aree di crescita all’interno del “New IT” (client, edge, cloud, network e intelligence). Inclusi server, storage, dispositivi mobili, software, soluzioni e servizi.