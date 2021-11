Sesa acquisisce attraverso Var Group il 51% di Datef

Sesa ha acquisito attraverso la controllata Var Group il 51% del capitale di Datef.

Quest’ultima, costituita nel 1988, con sedi a Bolzano e Brunico (BZ) e 60 risorse umane specializzate, opera nei settori digital services, cloud e sicurezza informatica. Oltre 100 i suoi clienti enterprise localizzati in aree germanofone dove il gruppo prosegue l’ampliamento della customer base. Datef ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2020 con ricavi per oltre 11 milioni, Ebitda margin del 20% ed un utile netto di 800 mila euro. Il forecast per l’anno 2021 prevede ricavi per 12,5 milioni, in ulteriore crescita (+15%Y/Y) rispetto all’anno precedente.

Undici milioni di ricavi per Datef

Grazie a questa operazione, Var Group rafforza il posizionamento nell’offerta di managed services, cloud e digital security. Inoltre amplia la propria presenza nella regione del SüdTirol e nei distretti manufatturieri mitteleuropei. Accoglie nella propria organizzazione un team di 60 risorse umane specializzate, in prevalenza germanofone. L’operazione prevede il rafforzamento del team di security operations center in lingua tedesca con sede a Bolzano della controllata di Datef. Inoltre si potenzia l’offerta di servizi digital security in ambito mitteleuropeo ed industriale (OT).

L’acquisizione è stata realizzata sulla base di valorizzazioni in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento applicati dal gruppo Sesa. I soci fondatori e key people di Datef, Georg Patzleiner, Hans Peter Patzleiner e Leonhard Feichter manterranno quote di partecipazione nel capitale. Inoltre avranno ruoli apicali nella gestione per un periodo almeno decennale.

Per Sesa è la dodicesima acquisizione di controllo societario da gennaio 2021 per un perimetro addizionale di ricavi annuali per 160 milioni di euro. Inoltre il capitale umano a disposizione è di 500 addetti specializzate e si inserisce nella più ampia strategia industriale di continuo investimento.

Georg e Hans Peter Patzleiner fondatori e ceo di Datef

“Grazie alla partnership con Var Group e l’ingresso nel gruppo Sesa, Datef accelera il proprio percorso di crescita, rafforzando la presenza locale in Südtirol. Inoltre getta le basi per un’espansione mitteleuropea. I nostri clienti beneficeranno delle sinergie industriali che si genereranno grazie alla partnership tra il gruppo Datef e Var Group. La partnership con Var Group quindi valorizzerà i nostri collaboratori/trici e le rispettive competenze, generando nuovi percorsi di sviluppo professionali”.

Francesca Moriani ceo di Var Group

“Rafforziamo la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi mitteleuropei. Il nostro modello di organizzazione federativo, supporta la trasformazione digitale delle imprese. Inoltre arricchisce la nostra organizzazione di un team germanofono specializzato in aree strategiche per la nostra crescita come i managed services e la cyber security.”

Alessandro Fabbroni ceo di Sesa

“Oggi realizziamo la dodicesima acquisizione industriale da Gennaio 2021, con un perimetro complessivo addizionale di ricavi di 160 milioni di euro e 500 risorse specializzate. Rafforziamo quindi la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi mitteleuropei in aree a forte intensità manifatturiera ed internazionale. Inoltre ampliamo in una prospettiva europea le competenze e le soluzioni innovative sviluppate con successo sul mercato italiano.”

