Sesa e Labomar in Cina per vendere prodotti Nutraceutici

Labomar, azienda nutraceutica e Sesa, servizi informatici e digitali, hanno siglato una partnership per lo sviluppo di piattaforme digitali e-commerce in Cina per prodotti Nutraceutici. E’ stata infatti costituita una newco a maggioranza Labomar e partecipata da Var Group che svilupperà il progetto di partnership con brand LaboVar.

L’obiettivo è quello di sviluppare una piattaforma di e-commerce sul mercato cinese per offrire integratori alimentari, cosmetici e prodotti per il benessere della persona.

Accordo sottoscritto da Sesa attraverso la controllata Var Group

Lo sviluppo della piattaforma di vendita digitale sarà quindi realizzato da Adiacent (gruppo Sesa) attiva nel settore customer experience e digital marketing. Grazie alla partnership con Alibaba e la presenza cinese, con un team di risorse di madrelingua cinese basate a Shanghai, Adiacent si è specializzata nel digital marketing di aziende internazionali sul mercato cinese.

L’avvio delle vendite in Cina è previsto entro giugno 2022

L’avvio dell’operatività è prevista nel primo semestre 2022. Il modello di business è focalizzato sulle piattaforme digitali di vendita. Come per esempio Tmall (marketplace leader in Cina per la vendita al dettaglio online btc di proprietà di Alibaba Group) e Wechat (Gruppo Tencent).

Il team di Adiacent China si è recentemente arricchito di risorse e specializzazioni grazie all’acquisizione di Fireworks, operazione perfezionata nel primo semestre 2021. Una operazione che ha consentito di raddoppiare la dimensione del capitale umano, con 40 risorse di madrelingua cinese ed internazionali basate a Shanghai.

Alessandro Fabbroni ceo di Sesa

“Proseguiamo il nostro percorso di crescita sostenibile abilitando la trasformazione digitale delle imprese italiane ed europee. La partnership con Labomar quindi è un esempio di come Sesa, grazie agli investimenti in competenze ed innovazione, sostenga primari clienti industriali”.

