S2E rinforza la squadra: arrivano Egle Romagnolli e Giorgio Rocca

S2E continua a crescere e a riorganizzarsi per rispondere a un mercato IT sempre più veloce e competitivo. In questo percorso arrivano due nuovi protagonisti: Egle Romagnolli nella foto grande, nuova Direttrice Marketing & Comunicazione. E inoltre Giorgio Rocca, nuovo Business Unit Manager Enterprise Security Services.

Nel nuovo assetto, Romagnolli riporta al Direttore Generale Marco Salerni, mentre Rocca risponde a Fabio Zangrandi, alla guida della Divisione Cybersecurity & Infrastructure Services.

«L’ingresso di Egle e Giorgio è stato fortemente voluto» spiega Salerni. «Portano competenze solide, visione e una profonda conoscenza dei nostri settori. Saranno fondamentali per innovare, ampliare il valore dei servizi e supportare i clienti in un mercato che chiede rapidità e specializzazione».

Chi sono i nuovi “super‑innesti” di S2E

Egle Romagnolli avrà il compito di rafforzare il posizionamento del Gruppo e guidare una strategia di marketing e comunicazione più integrata.

Arriva da anni di esperienza in contesti ad alta innovazione, tra consulenza e tech company, dove ha guidato strategie di brand, go‑to‑market e progetti data‑driven. Laureata in Economia, formata alla SDA Bocconi, docente universitaria e attiva in osservatori scientifici, è considerata una delle figure femminili più influenti nel fintech e insurtech.

Giorgio Rocca, invece, guiderà lo sviluppo dell’offerta di cybersecurity per imprese e organizzazioni complesse. Coordinerà strategie operative, governance, rischio e compliance, accompagnando i clienti lungo tutto il percorso di maturità della sicurezza informatica. Professionista ICT da oltre 25 anni, ha iniziato nella network administration per poi specializzarsi nella cybersecurity, ricoprendo negli ultimi otto anni il ruolo di CISO nel settore Finance. È certificato ITIL e ISO 27001:2022 Auditor.

S2E: un ecosistema che cresce

Fondata nel 2008, S2E è oggi un partner di riferimento per la trasformazione digitale, con oltre 420 persone e sedi a Milano, Roma, Lecce e Lussemburgo. Opera su AI e data solutions, cybersecurity, hyperautomation, cloud, infrastrutture IT, mobility, application maintenance e modernizzazione dei sistemi legacy. Supporta clienti nei settori finance, retail, energy, telco, utility, fashion e PA.

Con questi due ingressi, S2E continua a rafforzare la propria struttura e a investire in competenze di alto livello per sostenere una crescita sempre più ambiziosa.