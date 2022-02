Parte su Allfunds la sottoscrizione di Alicanto sicav I

Alicanto Capital Sgr società indipendente attiva nella gestione del risparmio, ha dato il via alla sottoscrizione dei comparti di Alicanto Sicav I su Allfunds. La società specializzata nel settore wealthtech ha un’offerta di servizi che comprende dati e analisi, strumenti di portfolio e reporting, ricerca e servizi di regolamentazione.

I comparti disponibili sono 4 e offrono strategie differenti (a benchmark e a rendimento assoluto).

Due le soluzioni in distribuzione. Alicanto Discovery Opportunities, fondo long short a bassa volatilità con un approccio market neutral a strategia non direzionale. Alicanto Equity Alpha (direzionale), fondo a strategia direzionale.

I due prodotti hanno un processo di investimento che si basa sull’anticipazione delle revisioni delle stime degli utili attesi. La strategia è pensata per chi vuole assumere un’esposizione al mercato azionario europeo, in particolare su società di piccola e media capitalizzazione.

Disponibile anche Alicanto Bond Euro, che investe nel mercato globale delle obbligazioni, soprattutto in quelle nella nostra valuta. E inoltre ha come benchmark il mercato Euro Investment Grade con scadenze a medio termine.

La gamma è completata da Alicanto Absolute Return, con una strategia di investimento di tipo global macro. Il comparto investe in diverse asset class, aree geografiche, settori e stili di investimento, attuando operazioni tattiche con l’obiettivo di generare alpha attraverso un processo di contenimento del rischio.

Michele Colavito responsabile commerciale di Alicanto Capital sgr

“L’attivazione sulla piattaforma di Allfunds si inserisce in una strategia commerciale per incrementare il numero dei canali distributivi .E per facilitare l’accesso alle strategie Alicanto ad un maggior numero di realtà. La distribuzione dei comparti di Alicanto Sicav quindi è la prima tappa di un percorso di collaborazione. Il passo successivo è l’attivazione su Allfunds anche dei Fondi Alpi, di diritto italiano. Questi, con le due strategie lussemburghesi, a rendimento assoluto, sono il centro dell’obiettivo di investimento promosso dalla sgr: la ricerca dinamica della decorrelazione”.

Carlo Vedani amministratore delegato di Alicanto Capital sgr

“Sono già in fase avanzata le implementazioni di progetti che presto contribuiranno alla realizzazione di nuove soluzioni tramite l’accesso a strategie ed expertise complementari a quelle sviluppate internamente”.

Stefano Catanzaro country head Italia di Allfunds

“L’esperienza e la qualità dei servizi offerti da Allfunds, il loro adeguamento all’evoluzione normativa permetteranno ad Alicanto Capital di intraprendere le sfide poste dai mercati”.

Alicanto Capital è la sgr del Gruppo Orefici. E’ una società di gestione del risparmio indipendente non legata ad alcun gruppo bancario.