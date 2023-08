Allfunds nomina Pablo Sanz

Allfunds è una delle principali piattaforme WealthTech B2B per l’industria dei fondi. Offre soluzioni completamente integrate per gli asset manager e per i distributori. Oggi la nomina di Pablo Sanz a Head of Operations di Allfunds Alternative Solutions.

Due decenni di esperienza negli investimenti alternativi

Pablo ha oltre due decenni di esperienza negli investimenti alternativi, settore in cui opera dal 2001. Ha iniziato la sua carriera in Banco Santander come auditor. Più di recente, è stato COO di Arcano Partners, dove ha guidato l’evoluzione della società. Da player del settore del private equity ad operatore dell’asset management a livello globale. Inoltre ha lanciato fondi di private equity, venture capital, infrastrutture sostenibili, real estate, credito e multi-asset. Nonché la strategia di investimento ESG e responsabile per l’Investment Banking del Gruppo.

Pablo è stato Chief Financial Officer in Impala Capital Partners e JB Capital Markets

In passato, Pablo è stato Chief Financial Officer in Impala Capital Partners e JB Capital Markets, dove si è occupato della gestione di fondi alternativi. Inoltre ha guidato e sviluppato le attività di finanza e gestione del rischio. Le responsabilità di Pablo sono state finora di portata internazionale. Ha lavorato con operatori in Spagna, Regno Unito, Lussemburgo, Irlanda, Stati Uniti e Canada.

Allfunds Alternative Solutions è stata lanciata nel marzo 2023

Allfunds Alternative Solutions è stata lanciata nel marzo 2023 con l’obiettivo di rispondere all’esigenza dei clienti di avere un migliore accesso agli asset alternativi e ai mercati privati. Allfunds è già attiva in quest’area, con asset under administration in veicoli specializzati (UCITS, ELTIF, UCI Parte II, RAIF e FCR). Anche se fino a poco tempo fa si trattava di un servizio su richiesta. Il lancio della divisione specializzata punta a offrire ai clienti un servizio attivo per soddisfare le loro esigenze. E al contempo rafforzare l’attività globale di Allfunds aggiungendo risorse esperte e dedicate.

Pablo guiderà l’IT e l’operatività per l’offerta nel segmento degli alternativi. Segmento che comprende team di trading dedicati con sede a Madrid e Varsavia che riportano a Borja Largo.

Borja Largo, Chief Fund Groups Officer di Allfunds

“Il mercato degli investimenti alternativi sta crescendo in modo esponenziale, come dimostra la forte domanda di strategie illiquide da parte dei nostri clienti. In particolare quelli del segmento wealth management. Siamo impegnati a migliorare la nostra offerta di prodotti alternativi e a creare un’infrastruttura tecnologica leader di mercato. Vogliamo collegare tutti i nostri distributori con i migliori General Partner, ampliando al contempo le nostre capacità nei mercati chiave per il business. L’esperienza di Pablo mette Allfunds in una posizione di forza per soddisfare le mutevoli richieste degli investitori nel contesto attuale. Sotto la sua guida, un team in crescita di professionisti esperti sbloccherà l’accesso dei nostri clienti ai mercati alternativi e privati. E inoltre farà crescere i nostri AuA in questo spazio”.