Allfunds nomina Vincent Mattera head of sales Francia

Allfunds nomina Vincent Mattera head of sales per la Francia dopo l’accordo strategico con BNP Paribas, riporterà a Bruno Piffeteau, head of France.

La società del wealthtech e della distribuzione di fondi a livello mondiale, ha deciso di rafforzare il team francese con l’ingresso di un manager pienamente in linea con la strategia aziendale. In questo modo Allfunds ha perfezionato la partnership con BNP Paribas del 2020 volta a creare servizi di distribuzione di nuova generazione. Rafforza inoltre il posizionamento di Allfunds come una delle più grandi piattaforme di distribuzione di fondi al mondo.

Vincent Mattera: un manager con grande esperienza

Vincent vanta tredici anni di esperienza nella distribuzione di fondi. Arriva da La Française, dove ha ricoperto varie posizioni di sales development presso istituzioni finanziarie sui mercati francese, svizzero e monegasco. E’ stato sales manager nel team distribution di generali investments, dopo aver iniziato la sua carriera come unit linked analyst nel team financial offerings di Generali.

Bruno Piffeteau country head di Allfunds Francia

“Diamo il benvenuto alla grande esperienza nell’industria dei fondi di Vincent. Il suo particolare focus sulla distribuzione supporterà la nostra strategia per posizionare il marchio Allfunds tra i principali player in Francia”

Chi è Allfunds

E’ uno dei maggiori network di distribuzione di fondi a livello mondiale ed è leader nelle soluzioni WealthTech. Con la creazione di una piattaforma a basso costo, le case di gestione e i distributori beneficiano dei migliori strumenti digitali. Inclusi dati e analisi, portafoglio e reportistica, ricerca, negoziazione e servizi normativi. Inoltre, Allfunds offre una completa proposta di sub-advisory tramite il suo ramo di business Allsolutions,. E inoltre attraverso la rivoluzionaria tecnologia blockchain attraverso la sua entità Allfunds Blockchain. E’ una società wealthtech leader a livello mondiale con al centro l’esperienza del cliente, l’innovazione e le soluzioni digitali.

