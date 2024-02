Messina: Intesa Sanpaolo vola

Intesa Sanpaolo ha già superato gli obiettivi previsti a fine 2025.

La profittabilità elevata e sostenibile della banca trae forza dalla consolidata leadership

commerciale delle divisioni al servizio di famiglie e imprese. Inoltre dalla significativa

componente del Wealth Management and Protection, dall’offerta digitale

tecnologicamente avanzata. E dalla gestione delle attività internazionali

improntata all’efficienza e condizione di Banca “Zero NPL”.

Secondo l’ad Messina nel 2024 la banca proseguirà nel disegnare le nuove strategie di leader europeo,

mantenendo l’impegno verso il più importante progetto per la coesione sociale nel Paese, con rilevante beneficio per tutti gli stakeholders. Un progetto reso possibile dalla solidità e dalla redditività della Banca.

L’utile netto nel 2023 è stato di 7,7 miliardi, il migliore anno di sempre

Considerando i 300 milioni impegnati nel 2023 nel progetto per il sociale, l’utile netto sfiora gli

8 miliardi di euro. Le previsioni per il 2024 e 2025 sono di un utile netto superiore agli 8 miliardi.

Previsto un significativo ritorno cash per gli azionisti: la proposta alla prossima Assemblea sarà di 5,4 miliardi di euro di dividendi, cui si somma l’intenzione di eseguire un buyback pari a circa 55 centesimi di punto di CET 1 Ratio da avviare a giugno 2024, una volta approvato dalla BCE e dall’Assemblea.

Intesa Sanpaolo risulta la prima in Europa quanto a dividend yield

Da sottolineare che circa il 40% dei dividendi è destinato alle famiglie italiane e

alla Fondazioni nostre azioniste, consentendo importanti interventi di carattere

sociale nei territori di appartenenza. Le imposte dirette e indirette sostenute nel 2023 sono pari a 4,6 miliardi di euro,

ciò comporta un aumento di 1,4 miliardi rispetto al 2022, con un incremento

del beneficio apportato dai risultati di Intesa Sanpaolo al bilancio pubblico.

Il credito a medio e lungo termine erogato in Italia nel 2023 supera i 40 miliardi

di euro; le aziende da noi sostenute nel ritorno da temporanee difficoltà alla

normale operatività sono 3.600 nei dodici mesi, con beneficio nella

salvaguardia dei posti di lavoro.

Un’istituzione al servizio del Paese

Sosteniamo con 1,5 miliardi di euro entro il 2027 – in aggiunta al miliardo del periodo 2018 – 2021 – e con mille

professionisti della Banca, il principale progetto di coesione sociale del Paese. Prosegue Messina,

per promuovere una società più equa in modo strutturale e concreto. L’impegno per il Paese nasce dalla comunità di Intesa Sanpaolo e dalle sue 100mila persone. In una situazione caratterizzata da un forte aumento del

costo della vita, abbiamo avuto un ruolo guida nella definizione del nuovo

contratto nazionale con un importante incremento retributivo. La tutela

dell’occupazione rimane la nostra priorità assoluta, anche in questo contesto

a forte spinta tecnologica.



L’innovazione tecnologica – fattore chiave del nostro successo – fornirà una

componente aggiuntiva al risultato corrente lordo 2025 di circa 500 milioni di

euro non previsti nel Piano di Impresa. I programmi di maggiore rilievo sono

rappresentati da: la nuova piattaforma tecnologica nativa cloud isytech, con

2,8 miliardi di investimenti IT già effettuati e circa 1.550 specialisti IT già assunti.

isybank, la banca digitale del Gruppo che porterà circa un milione di nuovi

clienti entro il 2025. Fideuram Direct, la piattaforma di Wealth Management

digitale per il Private Banking, che avrà 150.000 clienti nel 2025; l’intelligenza

artificiale, con circa 150 App e 300 specialisti a fine piano.

Intesa Sanpaolo gode di una condizione unica per la crescita dei ricavi

derivante dell’attività di Wealth Management, Protection & Advisory. In

particolare in una prospettiva di tassi di interessi in riduzione. 1.300 miliardi di

euro di attività finanziarie della clientela, oltre 16.000 professionisti dedicati,

un’offerta digitale all’avanguardia, le società assicurative e dell’Asset

Management di proprietà. Abbiamo identificato 100 miliardi di attività

finanziarie dei clienti per dare impulso alla crescita del risparmio gestito del

nostro Gruppo.