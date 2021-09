Fideuram (Intesa) acquisisce CBPQ

Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram – ISPB), attraverso la controllata lussemburghese Fideuram Bank Luxembourg, acquisisce Compagnie de Banque Privée S.A. Quilvest (CBPQ). La banca private lussemburghese, con filiali in Belgio, conta circa 150 dipendenti, controllata interamente dalla holding Quilvest Wealth Management.

L’acquisizione di CBPQ porterà alla creazione di un ulteriore hub nell’Ue, accanto a Reyl & Cie in Svizzera, destinato alla clientela europea ed internazionale. Questa acquisizione consentirà di sviluppare le attività di private banking in aree di crescita, come il Lussemburgo ed il Belgio.

Il Lussemburgo è attualmente il 1° centro cross border nell’Eurozona e 7° nel mondo (AUM: 466 miliardi di euro), 1° centro di Fund Administration in Europa. E’ anche 2° nel mondo (Asset Under Administration: 4,2 trilioni di euro), con un track-record positivo in termini di evoluzione delle masse raccolte (CAGR 2008-2019 +6,8%)1. Fideuram – ISPB rappresenterà per CBPQ, grazie anche alla condivisione dello stesso approccio culturale, un catalizzatore di opportunità di crescita.

CBPQ sarà integrata in Fideuram Bank Luxembourg, per incrementare i servizi a supporto dei clienti High Net Worth Individual italiani ed esteri, anche al di fuori del Lussemburgo. Beneficeranno dell’ingresso di un team di manager con competenze consolidate nell’offerta di servizi private alla clientela internazionale. Dopo la finalizzazione dell’acquisizione, la denominazione CBP (Compagnie de Banque Privée) sarà mantenuta.

