Eurowind Energy soffia sull’Italia con Pedro Gomes Pereira

Eurowind Energy finanzia il suo primo portafoglio eolico in Italia. E per questo si affida al manager portoghese Pedro Gomes Pereira, managing director Southern Europe (Italia, Spagna e Portogallo).

La società attiva nel settore dell’energia rinnovabile, apre una nuova sede operativa in Italia (Roma). Pedro Gomes Pereira ha lavorato per Martifer Solar, società attiva nel settore fotovoltaico. Pedro è stato prima country manager Italia, poi responsabile per la regione del Mediterraneo. Quindi responsabile per l’Europa e, infine, per il Nord America (SSUU e Canada).

Recentemente sono state realizzate sei turbine eoliche in Sicilia. Con un finanziamento di 8 milioni di euro, a valere sul plafond di 6 miliardi che Intesa San Paolo ha destinato allo sviluppo dell’economia circolare, l’intervento rientra nel più ampio piano per garantire supporto agli investimenti legati al PNRR.

L’operazione, finalizzata con la società veicolo Amuni Srl, è destinata alla realizzazione di sei turbine eoliche. Più precisamente, nei comuni siciliani di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Salemi, Caltavuturo e Sclafani Bagni. I nuovi impianti eolici produrranno 21 GWh all’anno, rifornendo 7400 famiglie con elettricità verde. Evitando così l’emissione di 8400 tonnellate di CO2 all’anno.

Cosa fa Eurowind Energy

Eurowind Energy sviluppa progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili ed è presente in tutta Europa e negli Stati Uniti con interessi nel settore eolico, solare, Power-2-X e stoccaggio.

Il finanziamento ricevuto è stato perfezionato dalla Divisione Banca dei Territori in collaborazione con il Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center. La società di Intesa che si dedica alla frontiera dell’innovazione guidata da Maurizio Montagnese.

Intesa Sanpaolo fino al 2026 programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI. Il gruppo intende contribuire alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR approvato dalla Commissione Europea.

“Lo sviluppo di questo portafoglio risale al maggio 2017”. Dice Pedro Pereira Ad per l’Europa meridionale di Eurowind Energy. “Sin dalla fase di sviluppo abbiamo affrontato molte sfide lungo tutto il percorso. In particolare, sul processo di ottenimento delle autorizzazioni, la logistica, la costruzione e, più recentemente, la connessione alla rete. Con i nostri partner, siamo stati in grado di superare tutti gli ostacoli. Confido che presto inizieremo a far funzionare queste turbine”.