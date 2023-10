Fastweb ha un nuovo Ad: Walter Renna

Walter Renna è il nuovo Ad di Fastweb e assume la responsabilità di guidare l’azienda per rafforzarne il posizionamento. Inoltre intende farla crescere attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi sempre più performanti, oltre che sviluppare piattaforme per la trasformazione digitale di famiglie, imprese e Pa.

Fastweb punterà sull’Intelligenza Artificiale

“L’azienda è riuscita ad affermarsi come realtà di riferimento non solo per le connessioni fisse e mobili ultraveloci ma anche come leader per la fornitura di servizi a valore aggiunto. Servizi basati sul Cloud, il 5G, e la Cyber Security. Intendo proseguire su questa strada puntando sull’Intelligenza Artificiale. E sulla sua progressiva integrazione all’interno dei processi e dei prodotti e servizi sviluppati per i nostri clienti”.

“Naturalmente senza dimenticare la sostenibilità ambientale, che continuerà a guidare ogni nostra decisione di business. Nuove sfide che sono convinto potranno essere superate solo con spirito di squadra, dedizione ed elevata professionalità. Tutte le maestranze hanno contribuito alla crescita dell’azienda e a renderla più solida”.

Chi è Walter Renna

In passato, ha rivestito il ruolo di Chief Operating Officer di Fastweb, che gli ha permesso di avere una visione a 360° dell’azienda. Inoltre promuovere progetti di ottimizzazione attraverso iniziative di digitalizzazione e automazione. Nonché progetti di co-investimento strategici per espandere la nostra rete fissa e mobile. E’ stato consulente strategico presso KPMG Advisory, dove ha sviluppato capacità di analisi del mercato e visione strategica nei settori del lusso, cosmetici, energie rinnovabili.

Il suo background accademico comprende una Laurea Magistrale in Management presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano. E inoltre una Laurea in Economia Aziendale presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna.