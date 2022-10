Green Arrow Capital entra nello snacking

Green Arrow Capital SGR attraverso il fondo Green Arrow Private Equity Fund 3 ha acquisito la maggioranza del capitale di Richetti che continuerà a detenere una partecipazione nel capitale.

Il Fondo affiancherà la famiglia Richetti

Grazie a questa acquisizione, che rappresenta il settimo investimento, il Fondo GAPEF3 investe nel settore Food, in particolare nel segmento dello snacking sano e funzionale. Mercato che presenta un elevato trend di crescita. La partnership del Fondo con la famiglia Richetti è incentrata su un piano di espansione che punta alla crescita dei volumi attraverso l’aumento della capacità produttiva, l’allargamento della base clienti e il rafforzamento organizzativo dell’azienda, per cogliere nuove opportunità di sviluppo offerte dal mercato.

Un piano di espansione che farà leva sulla crescita organica

Richetti è il II° produttore europeo di merendine fresche destinate ai banchi frigo della GdO per conto di importanti gruppi a livello mondiale del settore alimentare. Falla GDO alle catene discount commercializzate a marchio di terzi. La società è attiva nella produzione di specialità surgelate (tra gli altri arancini e panzerotti) per il settore della ristorazione organizzata.

Nel 2021 Richetti ha realizzato un fatturato superiore a 50 milioni di euro. Per circa l’80% , rappresentati dalle merendine refrigerate. L’EBITDA è del 15 per cento dei ricavi. Il fatturato estero rappresenta il 60% circa del totale.

Obiettivo rafforzare la leadership internazionale dell’azienda

La società ha conseguito una crescita a doppia cifra negli ultimi anni a seguito del rapido sviluppo del segmento delle merendine refrigerate. La sua referenza principale è costituita dalla fetta al latte, per un valore complessivo stimato del mercato europeo pari a quasi 2 miliardi di euro. Crescita trainata da una serie di trend favorevoli. Per esempio l’aumento dello snacking come abitudine di consumo.

Prodotti senza conservanti e coloranti

O come la crescente attenzione da parte dei consumatori alle caratteristiche “funzionali” dei prodotti come l’assenza di conservanti e coloranti. Ovvero la presenza di latte e yogurt – e la tendenza da parte dei marchi affermati del settore dolciario ad allargare il campo di azione a nuove categorie di prodotto. Incluso le merendine refrigerate e i gelati.

Facendo leva su competenze tecnologico-industriali di livello sviluppate negli stabilimenti in centro e sud Italia, i prodotti di Richetti hanno raggiunto elevati standard qualitativi del settore. E hann permesso all’azienda di interfacciarsi con i propri clienti in una logica di stretta collaborazione. In particolare nel campo dell’innovazione di prodotto.

Una realtà fortemente radicata nel territorio d’appartenenza

“La nostra è una realtà fortemente radicata nel territorio d’appartenenza, grazie alla visione del fondatore Giuseppe Antonio Richetti. Abbiamo dato forma ad una società che oggi si posiziona come uno dei più importanti operatori europei sul mercato delle merendine refrigerate. Siamo soddisfatti di aver trovato in Green Arrow Capital un partner con il quale condividiamo le strategie di espansione per cogliere nuove opportunità di crescita in un mercato sempre più sfidante”.

Eugenio de Blasio, Presidente e CEO

“Questa acquisizione è in linea con la strategia di investimento perseguita da Green Arrow Capital. Oggi aggiungiamo al nostro portafoglio un’eccellenza italiana operante in un segmento particolarmente dinamico del comparto alimentare e che rappresenta un fiore all’occhiello del Paese”.

“L’investimento in Richetti rappresenta un’interessante opportunità per cogliere le prospettive di crescita del mercato dello snacking anche attraverso l’allargamento della gamma di prodotti”. Ha detto Massimo Massari, Managing Director Private Equity di Green Arrow Capital.

Operazione finanziata da un pool bancario

L’operazione è stata finanziata da un pool bancario composto da Crédit Agricole – in qualità di banca agente -, BPER Banca e Banca Sella. Il finanziamento tra le altre, prevede il rispetto e il raggiungimento di parametri ESG.

Richetti è stata assistita da KPMG Advisory S.p.A. in qualità di advisor finanziario con il team di Corporate Finance composto da Alberto Niccolini, Giorgio Zucchetti e Andrea Ferro. Inoltre dagli avvocati Pietro Zanoni e Natali Prodan dello studio legale Advant NCTM per gli aspetti legali.

RICHETTI

Richetti nasce alla fine degli anni ’90 su iniziativa dell’imprenditore Giuseppe Antonio Richetti, inizialmente rivolta alla produzione di specialità surgelate nello stabilimento di Caltagirone (Catania). Nel 2008 l’attività si allarga alla produzione di biscotti per gelati e di merendine refrigerate nell’area industriale di Teramo.

Competenze tecniche e capacità di innovazione

Anche a seguito di ingenti investimenti industriali, è riconosciuta come uno dei leader per qualità del prodotto, competenze tecniche e capacità di innovazione al servizio dei propri clienti, tanto da divenire il secondo produttore europeo di merendine refrigerate e annovera tra i propri clienti alcuni delle più importanti multinazionali del comparto alimentare e dolciario, della GDO e i discount.

GREEN ARROW CAPITAL

Green Arrow Capital è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi, con asset pari a circa 2 miliardi di euro di raccolta storica. Hanno investito nei fondi del gruppo circa 200 investitori riconducibili per il 90% circa a enti istituzionali (Banche, Fondi Sovrani, Fondi di Fondi, Fondazioni Bancarie, Casse di Previdenza, Fondi Pensione e Assicurazioni) e il 20% internazionali.

Tre diverse strategie di investimento

Green Arrow Capital opera tre diverse strategie di investimento. Ovvero Clean Energy & Infrastructure, Private Equity e Private Credit. Team dedicati e indipendenti per la raccolta del quarto fondo di private equity con un target di 350 milioni di euro a sostegno delle PMI italiane eccellenti.

Fondata nel 2012 da Eugenio de Blasio

Green Arrow Capital è stata fondata nel 2012 da Eugenio de Blasio, azionista di riferimento del gruppo Green Arrow Capital. E’ Presidente e CEO del Gruppo, insieme al co-fondatore Daniele Camponeschi (CIO del Gruppo). Ne fanno parte i partner Alessandro Di Michele (CFO del Gruppo) Luisa Todini (Presidente di Green Arrow Capital SGR S.p.A.), Stefano Russo e Francesco Maria Giovannini.