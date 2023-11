Dussmann Service ottiene la certificazione UNI PdR 125/2022 sul Sistema di Gestione dell’Uguaglianza di Genere

Dussmann ribadisce il proprio impegno nel riconoscere e tutelare le diversità e pari opportunità dei propri dipendenti e ottiene la certificazione UNI PdR 125/2022 sul sistema di gestione dell’uguaglianza di genere. L’azienda da sempre è impegnata nel rimuovere gli ostacoli culturali, organizzativi e materiali. Quelli che limitano l’espressione piena delle persone e la loro completa valorizzazione all’interno dell’organizzazione.

Cultura organizzativa di contrasto agli stereotipi, valorizzazione delle unicità, equità di rappresentazione tra i generi nelle posizioni apicali ed equità retributiva sono alcune prassi adottate da Dussmann.

L’azienda opera secondo imparzialità e non ammette alcuna forma di discriminazione diretta o indiretta, multipla e interconnessa in relazione al genere, all’età, all’orientamento e all’identità sessuale. E inoltre alla disabilità, allo stato di salute, all’origine etnica, nazionalità, opinioni politiche, categoria sociale di appartenenza e fede religiosa.

Claudia Gamba, Direttrice Sviluppo HR e Diversity & Inclusion Manager Dussmann Service

“Grazie alle linee guida e agli spunti forniti dalla PdR 125:2022 abbiamo definito e descritto un Sistema di Gestione per la Parità di Genere specifico. Seppur inserito nel nostro Sistema di Gestione Integrato. Abbiamo analizzato le nostre prassi interne e abbiamo svolto un primo assessment di conformità agli specifici indicatori della norma. Questo in relazione alle sei aree di valutazione che devono caratterizzare un’azienda inclusiva e rispettosa della parità di genere. Ovvero Cultura e Strategia, Governance, Processi HR, Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. Abbiamo studiato e redatto un Piano Strategico in cui abbiamo definito azioni di sviluppo che verranno realizzate nell’arco del prossimo triennio. Tra cui un piano di formazione e di comunicazione che coinvolgerà i nostri collaboratori. E inoltre tutti i portatori di interesse che si interfacciano con la nostra organizzazione”.

Compiuta questa fase propedeutica, l’azienda si è rivolta all’Organismo di Certificazione DNV per la fase di audit e di verifica di idonea applicazione del sistema. L’esito positivo delle verifiche ha portato all’ottenimento della Certificazione a fine settembre 2023.

Per Dussmann questa certificazione significa molte cose. Innanzitutto, riconoscibilità dell’azienda per i servizi che offre e per il modo in cui li offre. Con un’impronta di sostenibilità, innovazione e attenzione per il benessere sociale. Quindi, maggiore attrattiva per il mondo del lavoro e fidelizzazione dei talenti che oggi fanno parte dell’azienda. Dussmann sta lavorando per garantire un miglioramento continuo e costante del benessere delle persone. “Cerchiamo di portare il nostro contributo ad un mondo del lavoro più inclusivo, equo e rispettoso. La certificazione dà una sensazione di oggettività e credibilità del nostro impegno in questa direzione”.

“Puntiamo a realizzare i 26 obiettivi che abbiamo declinato nel nostro Piano Strategico, e ad un progressivo aumento del nostro attuale posizionamento anche in termini di punteggio. La strada verso la parità di genere e l’inclusione può sembrare lunga. Il World Economic Forum stima che ci vorranno altri 132 anni per colmare il divario di genere a livello globale. Ma non ci scoraggiamo, perché ogni singolo progresso che facciamo oggi avrà un impatto duraturo sul futuro.”

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 60.000 persone in 15 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2022 ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro. Circa 798 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.