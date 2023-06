TrueScreen la startup che certifica tutto il certificabile

TrueScreen è l’applicazione che serve a certificare qualsiasi file multimediale acquisito tramite smartphone attribuendogli valore legale e probatorio. L’App si è classificata tra le 5 Startup Cybersecurity migliori a livello globale, selezionate da PWC e presentate al Cybersecurity e Privacy Day 2023.

Unica azienda italiana tra le top 100 Startup al VivaTech 2023 di Parigi

Unica azienda italiana inserita tra le top 100 Startup presenti al VivaTech 2023 di Parigi, tra più di 2000 giovani imprese che hanno partecipato da tutto il mondo. Fondata nel 2022 da Fabio Ugolini e Giuseppe Travasoni – ha sviluppato un software che analizza i contenuti acquisiti verificandone l’autenticità. Inoltre ha sviluppato caratteristiche di acquisizione, grazie ad algoritmi proprietari e brevettati a livello internazionale. Se l’esito è positivo, l’utente riceve un documento di valore forense. I documenti di TrueScreen vengono firmati digitalmente, marcati temporalmente. E incorporano tutti i parametri tecnici utili a definire precisamente il contesto in cui si è verificata l’acquisizione. Il tutto in linea e in accordo alle principali direttive internazionali in ambito di conservazione della prova digitale.

I settori d’applicazione legale sono moltissimi

I settori d’applicazione legale sono moltissimi, soprattutto in riferimento a danni di ogni tipo. Automobilistici, immobili, grandi strutture, ma anche stalking, revenge porn, cyber bullismo. Così come molteplici e imprevedibili sono i pericoli in rete, dalla violazione della privacy e phishing, dalle truffe online, alle fake news. Passando per deepfake, virus, trojan e malware. Fra tutte, le notizie false, con la manipolazione dei contenuti, possono influenzare l’opinione pubblica e mettere a rischio la fiducia nelle informazioni digitali.

Cittadini, imprese e istituzioni certificano screenshot, video e audio

Per contrastare questi pericoli, è importante adottare misure di sicurezza informatica, educare gli utenti a riconoscere le potenziali minacce e adottare tecnologie sostenibili per la sicurezza. Grazie a TrueScreen, cittadini, imprese e istituzioni possono certificare screenshot, registrazioni dello schermo. Inoltre foto e video in tempo reale, registrazioni audio e localizzazioni.

Certificazione dei danni durante l’alluvione in Emilia Romagna

Inoltre uno dei più recenti ambiti di applicazione è la certificazione dei danni durante l’alluvione in Emilia Romagna L’azienda sta mettendo quindi a disposizione – gratuitamente – la propria tecnologia a scopo sociale. In attesa che il governo stabilisca modalità e importi dei risarcimenti è importante dotarsi di prove fotografiche con valore legale per renderle in futuro incontestabili. Foto che dimostrino l’entità del danno e l’esistenza del pericolo il più tempestivamente possibile, per contestualizzare ed evitare che le prove si dissolvano.

Fabio Ugolini, CEO di TrueScreen

“La nostra missione è quindi quella di supportare cittadini, istituzioni, professionisti e aziende, attraverso una tecnologia proprietaria all’avanguardia. Indispensabile per prevenire frodi, contestazioni e disinformazione in tutte le relazioni economiche e sociali. Nel medio-lungo termine, il nostro obiettivo è quello di diventare lo standard mondiale per l’acquisizione e la gestione di informazioni digitali certe ed incontestabili”.