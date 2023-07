DiMarino CRO di Qualys e Casey George Executive Vp di Qlik

Qualys azienda del mercato nella fornitura di soluzioni per IT, sicurezza e conformità basate sul cloud ha nominato Dino DiMarino a Chief Revenue Officer (CRO). Casey George è il nuovo Executive Vice President Global Sales di Qlik con l’obiettivo di costruire nuove relazioni con i clienti. E inoltre rafforzerà le partnership strategiche con i leader tecnologici, I system integrator e i rivenditori a valore aggiunto.

DiMarino avrà la responsabilità della guida commerciale e dei partner a livello globale, occupandosi di tutti gli aspetti relativi alle performance dei ricavi, concentrandosi sul creare valore sostenibile per i clienti e sui risultati di business.

Il manager, esperto sales leader, contribuirà ad accelerare la crescita globale di Qualys

DiMarino vanta oltre 20 anni di esperienza nella guida di team go-to-market all’interno di aziende di cybersecurity e information technology. Ha ricoperto il ruolo di CRO per Snyk, società leader nel settore della developer security, dove era responsabile di tutte le funzioni go-to-market rivolte ai clienti. Prima ha ricoperto varie posizioni in Mimecast, inclusa quella di CRO. All’inizio della sua carriera, ha ricoperto per oltre 12 anni ruoli di senior leadership in ambito go-to-market presso EMC e RSA Security. E’ laureato in economia aziendale presso la Wilfrid Laurier University di Waterloo, in Canada.

Casey aumenterà il fatturato SaaS e l’adozione delle migliori soluzioni di mercato per i dati e le analytics

Casey guiderà il team sales e i partner di Qlik e Talend con l’obiettivo di aumentare il fatturato SaaS e l’adozione delle migliori soluzioni di mercato per i dati e le analytics.



Casey vanta oltre 20 anni di esperienza in aziende SaaS. Inoltre una comprovata esperienza nella fidelizzazione dei clienti e nell’accelerazione della crescita. Da ultimo come Chief Revenue Officer di Talend. Prima di Talend, Casey è stato Senior Vice President e General Manager di Verint. Ha trascorso oltre 20 anni in IBM ricoprendo diversi ruoli dirigenziali.

“Quando Qlik e Talend si sono unite, abbiamo dato vita a un portafoglio unico di soluzioni di integrazione, qualità e analisi dei dati che ha l’opportunità di ridefinire il settore” Ha dichiarato Casey George. “Non c’è mai stato un momento più stimolante di questo per lavorare nel settore dei dati e dell’analisi”.

Qlik ha fatto ulteriori annunci sulla leadership delle vendite nella regione EMEA

Casey George

Gareth Vincent è stato nominato SVP, Sales, EMEA di Qlik. Porta con sé una profonda esperienza e conoscenza della region, avendo guidato per 25 anni il business EMEA sia in Concur che in Talend. Si concentrerà sul consolidamento delle relazioni con i clienti esistenti e sull’espansione dell’adozione delle soluzioni di analytics e dati di Qlik.

David Zember è il nuovo SVP, Partner & Alliances di Qlik. David vanta oltre 15 anni di esperienza nelle vendite, nel canale e di lavoro con i partner. Grazie ai suoi ruoli in aziende tecnologiche leader di settore come Talend, Cisco, Amazon Web Services, Pure Storage e Verint. David si occuperà di coinvolgere i partner a tutti i livelli dell’ecosistema e di diffondere un approccio globale e olistico ai partner in tutte le region.

Stephen Foster assume un nuovo ruolo in Qlik come SVP, Strategic Accounts. Obiettivo: collaborare con i clienti aziendali globali di Qlik in EMEA e Nord America per contribuire all’adozione e al successo del portafoglio di dati e analytics di Qlik.