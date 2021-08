Qlik acquisisce NodeGraph

L’obiettivo dell’acquisizione di NodeGraph da parte di Qlik è quello di migliorare le pipeline di data analytics end-to-end con data lineage interattivo, alimentando la “explanaible BI”.

Qlik® investe quindi su NodeGraph per raggiungere la “expanaible BI”, un livello superiore di visualizzazione e fiducia nei dati. L’acquisizione di rappresenta un ulteriore passo avanti nella vision di Active Intelligence di Qlik, in cui la tecnologia e i processi innescano un’azione immediata. Ma non basta. Anche in tempo reale grazie ai dati aggiornati e affidabili, mirando ad accrescere il valore del business attraverso l’intera filiera della data analytics.

Mike Capone ceo di Qlik

“Le aziende lavorano sempre più all’attivazione dei dati, aumentandone l’utilizzo nei processi decisionali in tempo reale. E’ quindi fondamentale che i dati siano tempestivi, affidabili e coerenti attraverso l’intera organizzazione. Il data lineage interattivo di NodeGraph, l’analisi dell’impatto e le funzionalità di governance permettono di comprendere da dove provengono i dati. E anche come sono stati trasformati e quanto sono affidabili.

Questa visibilità offre ad ogni dipendente maggiore fiducia nei dati, aspetto essenziale per creare una cultura guidata dall’Active Intelligence”.

Le organizzazioni stanno sempre più dotando i dipendenti di strumenti di data anaytics, per alimentare decisioni migliori e più tempestive. Visto che i dati provenienti da varie fonti sono trasversali all’intera area dell’organizzazione, i responsabili dell’IT e chi si occupa delle decisioni di business devono collaborare. Questo per garantire continuamente la disponibilità di dati affidabili e il loro utilizzo coerente e corretto da tutte le parti.

Secondo Gartner®, “i clienti sono alla ricerca di soluzioni migliori per la visualizzazione del lineage end-to-end da più fonti. La funzionalità di lineage out-of-the-box è spesso limitata alla visualizzazione di una tabella all’interno di una singola fonte, quindi non è molto utile.

Lineage limitato paura dei clienti

I clienti sono preoccupati per il reporting limitato sui risultati del lineage dei dati. Il lineage generato automaticamente dalle soluzioni ETL è molto limitato e i prodotti, “non sono ancora al passo con la visualizzazione end-to-end del lineage dei dati e l’analisi dell’impatto”.

Le funzionalità di lineage e di governance di NodeGraph amplieranno la capacità di Qlik di fornire la data fabric di cui i clienti hanno bisogno. Questo per comprendere appieno i dati che scorrono attraverso le loro pipeline di data analytics – dalla fonte, alla trasformazione fino all’utilizzo. Il lineage unico di NodeGraph con focus su specifici elementi di dati e sulle loro trasformazioni aiuta a identificare i calcoli “gold-standard”. Mostra inoltre esattamente le fonti delle metriche e dei KPI più importanti, guidando la nozione di “explanation BI” attraverso versioni della realtà.

Il design aperto di NodeGraph consente la connettività e il lineage attraverso un ecosistema di piattaforme cloud come AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. Ma non basta. Insieme a un’intera gamma di fonti di analytics come Qlik, SSIS, Snowflake, Microsoft Power BI e Tableau. Si adatta all’approccio agnostico di Qlik all’integrazione dei dati. La profondità e l’ampiezza di comprensione ottenuta con NodeGraph aiuterà le organizzazioni a espandere l’accesso ai dati e alle analytics. Oltre che a modernizzare e migrare le analytics in cloud.

