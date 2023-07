COSTIM nomina Clara Bertolaia HR & Organization Director

Il primo obiettivo che si pone il nuovo HR & Organization Director di COSTIM, Clara Bertolaia, è quello di rafforzare le politiche di attrazione e crescita di talenti.

Nominata dal CEO del Gruppo, Jacopo Palermo

Bertolaia si è laureata in Scienze dell’Educazione nel 1998 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Inizia la sua carriera professionale in Sun Microsystems – poi Oracle – dove rimane per circa 6 anni. Tra il 2005 ed il 2007 ricopre il ruolo di Senior HR Specialist in Class Editori; nel 2007. Passa in Amplifon dove contribuisce alla crescita della società e delle sue risorse umane, attraverso un percorso di carriera di successo nel dipartimento HR fino al 2021. Infine, dal 2021 al 2023, ha svolto l’incarico di HR & Organization Director presso Cisalfa Sport.

La nomina è un importante step nella managerializzazione di COSTIM

“Ho trovato immediatamente un forte feeling con i valori, la mission e la vision del Gruppo, con ambiziosi obiettivi di crescita. Sono sicura che insieme faremo un bellissimo lavoro, sia dal punto di vista professionale che umano, continuando ad attrarre e sviluppare talenti”. Ha detto Bertolaia.

Jacopo Palermo, CEO di COSTIM

“Grazie alla sua esperienza e alla sua vision darà un importante contributo al percorso di crescita di COSTIM. Rafforzerà il posizionamento del Gruppo in ottica employer branding. Così come l’impegno a costruire una relazione duratura con le risorse umane, investendo nella formazione. E inoltre nella valorizzazione e nel loro benessere. Clara rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del processo di managerializzazione dell’intero Gruppo. E testimonia la concretezza e attrattività del progetto COSTIM”.

Un Real Estate developer a connotazione industriale attivo sul territorio nazionale

La mission è sviluppare grandi progetti di rigenerazione urbana “chiavi in mano” in conto proprio e di terzi basati sul concept ChorusLife, prototipo di “smart human district”. Il primo esemplare è in fase di ultimazione a Bergamo e le cui prime due ulteriori realizzazioni sono in corso di progettazione. Nel frattempo si guarda alla creazione di una significativa pipeline di iniziative. Il know-how industriale del Gruppo COSTIM si fonda su società operative leader di mercato nel proprio segmento. Impresa Percassi (tra i principali general contractor nell’edilizia privata). Inoltre Gualini (specializzata nella progettazione e realizzazione di involucri edilizi) ed Elmet.

Soluzioni all’avanguardia per una trasformazione urbana

Grazie alla digitalizzazione e all’innovazione COSTIM, attraverso la piattaforma digitale proprietaria (GSM), offre soluzioni all’avanguardia per una trasformazione urbana. E’ guidata da criteri misurabili di sostenibilità e costituisce la frontiera della digital servitization del real estate focalizzandosi sulla user experience e sul benessere della persona. Guidato dal Presidente Francesco Percassi e dal CEO Jacopo Palermo – di porsi come interlocutore affidabile. E inoltre orientato al risultato per stakeholders e investitori, lungo ogni fase del progetto. Ovvero dalla concezione, alla progettazione e realizzazione, fino alla gestione.