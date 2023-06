Bosatelli rafforza Polifin con Tivegna e Galateri di Genola

La POLIFIN presieduta da Fabio Bosatelli, ha nominato il nuovo CdA ratificando l’ingresso di Massimo Tivegna, Dg e Gabriele Galateri di Genola. Fabio Bosatelli è stato confermato Presidente del Gruppo che controlla GEWISS, COSTIM e CHORUS LIFE. Il passaggio segna un cambio di governance per la holding – nel segno della continuità della compagine azionaria rappresentata dalla Famiglia Bosatelli.

Il Bilancio Consolidato 2022 è stato presentato all’Assemblea e vede il valore della produzione consolidato salire a 847,8 milioni di Euro (+46% sul 2021). E una crescita dell’EBITDA consolidato (+25%) passato dai 50,0 milioni di Euro del 2021 ai 62,5 milioni di Euro del 2022.

Solidità finanziaria e di business

“Pur in uno scenario complesso il Gruppo ha confermato solidità finanziaria e di business, registrando performance operative positive. Con i nuovi ingressi nel CdA, potremo contare sulla comprovata esperienza professionale di entrambi e consolidare una strategia di crescita duratura e profittevole per il Gruppo. Nei prossimi mesi

GEWISS e COSTIM procederanno nello sviluppo previsto nei rispettivi piani industriali con obiettivi ambiziosi. Per ChorusLife Bergamo, invece, saranno i mesi di completamento ed allestimento della grande iniziativa di rigenerazione urbana. In parallelo, valuteremo progetti di replicabilità a partire da Pietra Ligure e in altre località”.

Da chi è composto il nuovo Consiglio di Amministrazione

“Crediamo fermamente nella collaborazione e nella contaminazione tra le diverse anime del Gruppo. Tutte le società presentano risultati in crescita che ci consentiranno di proseguire nella strategia di consolidamento e diversificazione del proprio portafoglio di investimenti operando sempre più come holding operativa”. Ha detto Massimo Tivegna.

“Sono felice di entrare a far parte di un Gruppo industriale di grande importanza portatore di ulteriori progetti di sviluppo nei diversi campi di attività, con il contributo essenziale di un’eccellente prima linea manageriale”. Commenta Gabriele Galateri di Genola, neo componente del CdA.

In crescita ed espansione le società controllate del Gruppo POLIFIN che vedono coinvolti 3.000 collaboratori

GEWISS, con un fatturato lordo di 525 milioni di Euro (+21% rispetto al 2021) ed un margine operativo lordo di 74,7 milioni di Euro (+18% rispetto al 2021). E’ la più importante azienda del settore elettrotecnico a capitale italiano. Un interlocutore di riferimento per il mercato nella produzione di soluzioni e servizi per la home & building automation, per la protezione e la distribuzione dell’energia. E inoltre per la mobilità elettrica e per l’illuminazione intelligente.

Ogni prodotto è concepito e sviluppato per fungere da soluzione per tutte le differenti applicazioni. Dal residenziale all’industriale, dallo sport al city landscape, dall’hospitality all’ufficio, fino all’accoglienza, all’healthcare e al settore dei trasporti. Un’offerta flessibile e scalabile, con dispositivi connessi che comunicano tra di loro per creare soluzioni su misura per ogni esigenza.

GEWISS S.p.A. è al vertice del Gruppo GEWISS

Si presenta come una realtà con oltre 2.200 collaboratori ed un presidio con agenzie e distributori in più di 100 Paesi nel mondo. Con l’acquisizione nel novembre del 2022 di Performance In Lighting, GEWISS ha confermato quindi il percorso di crescita intrapreso nell’ultimo triennio attraverso l’acquisizione di nuove quote di mercato in un settore strategico. E inoltre facendo dell’azienda di Colognola ai Colli (VR) l’asset fondamentale per l’illuminazione.

COSTIM ha un valore della produzione consolidato di 364 milioni di euro

COSTIM ha un valore della produzione consolidato di 364 milioni di euro (+17% rispetto all’esercizio precedente). E’ Real Estate developer a connotazione industriale, specializzato nello sviluppo di grandi progetti di rigenerazione urbana “chiavi in mano”. Sia in conto proprio e di terzi, basati sul concept ChorusLife. Ovvero prototipo di “smart human district”, il cui primo esemplare è in fase di ultimazione a Bergamo. E le cui prime due ulteriori realizzazioni sono in corso di progettazione. E inoltre guarda alla creazione di una significativa pipeline di iniziative.

Il know-how industriale del Gruppo COSTIM si fonda su società operative leader di mercato nel proprio segmento. Impresa Percassi (tra i principali general contractor nell’edilizia privata), Gualini (specializzata nella progettazione e realizzazione di involucri edilizi). E anche Elmet (global service company ed energy service company – ESCo).

Soluzioni all’avanguardia per una trasformazione urbana

COSTIM, attraverso la piattaforma digitale proprietaria (GSM – Global System Model), offre soluzioni all’avanguardia per una trasformazione urbana guidata da criteri misurabili di sostenibilità. E inoltre costituisce la frontiera della digital servitization del real estate focalizzandosi sulla user experience e sul benessere della persona.



La società CHORUS LIFE esprime dunque un innovativo e avveniristico concept di “Città del futuro” digitalizzato, attualmente in fase di completamento nella sua prima applicazione a Bergamo. Tra i più grandi progetti di rigenerazione urbana in Italia, presto verrà replicato anche a Pietra Ligure ed in altre località italiane.

Il concept ChorusLife nasce dall’idea del Cav. Lav. Domenico Bosatelli (1933-2022)

Punta a realizzare un laboratorio di ricerca applicata delle più avanzate tecnologie di una smart-city personalizzabile sia nelle strutture che nei servizi dedicati all’individuo ed alla collettività. Una sperimentazione urbana quindi che promuove, secondo una filosofia progettuale modulare, un modello di città sostenibile ed inclusiva, del tutto replicabile.

Il progetto di Bergamo conta uno spazio (SLP 40.800 mq per oltre 100.000 mq calpestabili). Ha un mix di destinazioni d’uso che comprendono, tra le altre, residenziale, hospitality, retail, Arena (Entertainment), Wellness e Food & Beverage.

L’investimento per il Gruppo POLIFIN al 31 dicembre 2022 è pari a circa 342,8 milioni di euro

POLIFIN S.p.A. è una holding nata e animata dallo spirito innovativo e dal desiderio di “guardare oltre” che ha contraddistinto il cammino del suo fondatore, il Cavaliere del Lavoro Domenico Bosatelli. Sin dalla sua costituzione, la società ha puntato alla definizione di un portafoglio azionario diversificato. Gli investimenti effettuati interessano l’industria elettrotecnica, il settore costruzioni e il real estate.

Guardano a classi di attività diversificate ha l’obiettivo di creare e consolidare valore a lungo termine per gli azionisti. Sia aprendosi al mercato globale sia ampliando il proprio portafoglio con investimenti e partecipazioni strategiche. Un punto di riferimento per i propri stakeholder.