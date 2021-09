Nomine: Palermo, Robinne, Bandiani, Mazzoncini e Polinari

Fortinet nomina Massimo Palermo nuovo country manager Italia e Malta. Avrà il compito di guidare la strategia e la presenza dell’azienda in uno dei mercati più estesi a livello europeo. Palermo può contare su un’esperienza ventennale in ambito ICT nella gestione di team, nella strutturazione della strategia e del relativo go-to-market. Guiderà Fortinet con l’obiettivo di proteggere le imprese, le istituzioni pubbliche, i governi e l’economia digitale dal cybercrime.

XPO Logistics nomina Christine Robinne head of technology Europe

XPO Logistics, fornitore di servizi di trasporto e distribuzione merci, nomina Christine Robinne (nella foto di apertura) a capo dell’organizzazione della tecnologica e della strategia digitale. Christine risponderà a Luis Gómez, presidente di XPO Logistics in Europa, e Mario Harik, direttore dei sistemi informativi.

Robinne proviene da Heineken International, dove ha guidato la digitalizzazione delle operazioni in Europa come responsabile della trasformazione e della tecnologia. In precedenza, è stata direttore delle tecnologie dell’informazione di Heineken per l’Europa e direttore dei sistemi di informazione per la Francia. Ha iniziato la sua carriera in Quaker Oats (Francia) come programmatrice e project manager.

Cegos Italia ha nominato Alberto Bandiani regional manager triveneto

Il manager guiderà un team locale dedicato alla consulenza e allo sviluppo di progetti e corsi di formazione manageriale per aiutare le aziende a competere. Cegos Italia, parte del gruppo Cegos e tra i principali player del learning & development. Con Bandiani rafforza la presenza nel Nord Est con un team che opererà in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Classe 1971 Bandianiè laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Trieste. Prima di approdare in Cegos ha maturato un’esperienza ultradecennale in ambito HR Consulting e Operation nel gruppo Adecco. Ha supportato le start-up del gruppo sul territorio e in Grecia e Slovenia.

Lipani Catricalà & Partners nomina Mazzoncini e Polinari

Lipani Catricalà & Partners rafforza la Governance annunciando la nomina di due nuovi partner. Si tratta di Anna Mazzoncini e Jacopo Polinari. Lo Studio legale, con sedi a Roma e Milano, prosegue e consolida il percorso di crescita in specifiche industry. Health & Pharma sarà coordinato da Anna Mazzonicini; Urbanistica e Real Estate saranno coordinate da Jacopo Polinari.

Anna Mazzoncini, classe 1977, fino al 2011 in DLA Piper, si occupa di contenzioso amministrativo nel team coordinato da Francesca Sbrana, ora coordina l’industry Health & Pharma.

Jacopo Polinari, classe 1982, fino al 2016 inhouse in Almaviva e prima in DLA Piper. Si occupa di consulenza e di contenzioso in ambito pubblicistico; ora coordina il settore dell’urbanistica e l’industry Real Estate.







In alto da sinistra Jacopo Polinari, Anna Mazzoncini, Alberto Bandiani. Qui sopra in grande Massimo Palermo.

