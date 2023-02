Alpine Anodizing vola con Matteo Trombetta Cappellani

­Alpine Anodizing entra a far parte del gruppo Alusteel Coating, Metalcoat e Aleu, leader nella produzione e commercializzazione di alluminio e acciai preverniciati. Alpine Anodizing avrà Matteo Trombetta Cappellani come Presidente e Ad.

Cappellani guida Alpine Anodizing

L’azienda è una nuova realtà ad alta automazione dedicata alla produzione di coil in alluminio anodizzato. Si aggiunge alla galassia di aziende che fanno riferimento all’imprenditore e manager bergamasco. Aziende che hanno chiuso il 2022 superando i 55 milioni di euro di fatturato.

L’investimento totale per questa operazione ammonta a oltre 5 milioni di euro e comprende l’acquisizione dell’immobile di Cologno al Serio (Bergamo). Qui è situata la linea produttiva – 4.000 mq di superficie – e di quello attiguo – 2.000 mq. Questo permette di poter espandere in futuro l’attività e raggiungere un’area complessiva di 6.000 mq, in un polo industriale già importante e molto vivace.

Alpine Anodizing produce una linea di anodizzazione continua

A differenza della quasi totalità dei competitor, Alpine Anodizing si caratterizza per una linea di anodizzazione totalmente in continuo. Linea in grado di ottenere coil in alluminio anodizzato con spessore da 0,08 mm a 1,5 mm e larghezza fino a 1.500 mm. L’anodizzazione, invece, arriva fino a 15 micron. L’azienda produce unicamente con colori naturali, mentre in futuro si dedicherà a una gamma completa di colori speciali brillanti.

La previsione per il primo anno di attività è di ricavi vicini ai 5 milioni di euro, in forza anche di un mercato in crescita a livello globale e nazionale. In Italia il comparto raggiunge i 70 milioni di tonnellate prodotte nel 2022 (+48%, dati Osservatorio Mecspe) con un target al 2050 di 100 milioni di tonnellate. Nel 2021 l’intera filiera ha generato ricavi per oltre 40 miliardi di euro.

Sostenibilità ambientale ed efficienza nelle lavorazioni

Alpine Anodizing si inserisce in un comparto strategico anche in termini di economia circolare e decarbonizzazione dei processi industriali. L’anodizzazione consente costi contenuti, efficienza di produzione, uniformità di finitura, durata nel tempo e riciclabilità al 100%, per prodotti dalle molteplici applicazioni per esterni, interni e per il settore food.

L’azienda completa, così, la proposta commerciale delle realtà industriali e commerciali gestite da Matteo Trombetta Cappellani. La sua visione ha da sempre tenuto in alta considerazione valori quali la sostenibilità ambientale e l’efficienza nelle lavorazioni.