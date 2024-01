Metalcoat si piazza nel centro di Bergamo

Metalcoat punto di riferimento per la produzione e la commercializzazione di alluminio e acciai preverniciati, farà il

proprio nuovo headquarters nel centro di Bergamo. Entro la fine dell’anno vi saranno trasferiti la sede amministrativa, quella finanziaria e il dipartimento commerciale.

L’edificio è stato sede della Galleria Lorenzelli diretta da Pietro Lorenzelli

“Siamo orgogliosamente bergamaschi e siamo legatissimi al nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di mantenere in centro città la nuova sede dell’azienda, all’interno di un edificio tanto prestigioso che in passato ha ospitato anche una galleria d’arte”, Ha detto Matteo Trombetta Cappellani, Presidente e Ad di Metalcoat. “All’interno di un’area di 850 m 2 , i nostri collaboratori potranno operare in spazi grandi, luminosi e pienamente funzionali. In prospettiva, l’edificio potrà anche assecondare ulteriori future espansioni.”

Strategie, investimenti e percorso di crescita

Questo è solo l’ultimo tassello in ordine temporale di un costante percorso di crescita che l’azienda ha recentemente

intrapreso. In meno di un anno, infatti, Metalcoat si è costituita S.p.A., ha aderito a Confindustria Bergamo. Ha portato a termine l’acquisizione chiave di un importante stabilimento produttivo ad Ascoli Piceno.

“Con un piano d’investimenti di 10/12 milioni di euro nei prossimi tre anni, Metalcoat e le società del gruppo Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu competeranno con le multinazionali del settore. Per il 2024 ci

aspettiamo una vera e propria svolta. Il nostro obiettivo è una crescita del 35%, pari a un fatturato di 85 milioni di

euro”.

L’atto di acquisto della villa è stato formalizzato alla presenza del notaio Dr. Jean-Pierre Farhat presso lo studio Farhat & Divizia Notai Associati di Bergamo. L’operazione immobiliare è stata coordinata e seguita dallo Studio Commercialista del Dott. Andrea Onorato Cattaneo di Bergamo.

Chi sono Metalcoat, Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu

Metalcoat, Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu sono aziende italiane, Un punto di riferimento in Europa nella

produzione e commercializzazione di alluminio preverniciato e anodizzato e di acciai preverniciati. Veri e propri atelier di queste lavorazioni industriali, capaci di soddisfare qualsiasi richiesta di verniciatura dei semilavorati.

Utilizzate nei settori edile, navale, automotive e dell’industria in generale

Il punto di forza che accomuna le quattro realtà lombarde quindi è la capacità di rispondere alle molteplici esigenze del settore. Edile, navale, automotive e dell’industria in generale. Le aziende sono situate a Bergamo e Ascoli Piceno, Somaglia (Lodi), Cologno al Serio (Bergamo) e Gallarate (Varese), e guidate dall’imprenditore bergamasco Matteo Trombetta Cappellani. Metalcoat, Alusteel Coating, Alpine Anodizing e

Aleu impiegano un centinaio di collaboratori e nel 2023 hanno raggiunto un fatturato aggregato di 65 milioni di euro. Con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente.