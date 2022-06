Metalcoat, Alusteel e Aleu crescono del 34%

Crescita record per Metalcoat, Alusteel e Aleu. Il gruppo di aziende italiane punto di riferimento in

Europa nella produzione e commercializzazione di acciaio e alluminio pre-verniciato archivia il 2021 con un fatturato aggregato di 43 milioni di euro (+34% sul 2021). Non solo: la previsione per la chiusura del 2022 va oltre le aspettative di budget, fissato a 53 milioni di euro.

L’atelier del coil coating

“La crescita attuale è del 30%, perciò prevediamo di raggiungere i 60 milioni di fatturato entro la fine dell’anno” spiega

Trombetta Cappellani, presidente e Ad di Metalcoat, Alusteel e Aleu. Realtà che guida senza mai

perdere di vista quelli che per l’imprenditore sono i fattori chiave del successo nel settore del metal coating, di cui è tra i massimi esperti in Italia. Visione internazionale, alta tecnologia, cura per l’eccellenza, attenzione verso il cliente e

sostenibilità ambientale.

A chi si rivolge

“Ci rivolgiamo all’edilizia, al settore navale, all’automotive e all’industria in generale. Il nostro punto di forza è la capacità di soddisfare le più differenti esigenze, alle quali rispondiamo dando la massima possibilità di personalizzazione di semilavorati in leghe di alluminio. Sempre di più, clienti e competitor ci riconoscono come veri e propri atelier del coil coating.”

Gli investimenti per la sostenibilità ambientale

Un successo iniziato circa 12 anni fa, con la fondazione di Metalcoat alla quale negli anni successivi è seguita

l’acquisizione di Aleu e Alusteel. Un percorso di affermazione che oggi è supportato da un piano di investimenti per i

prossimi 4 anni di 6 milioni di euro, volto a incrementare la digitalizzazione, la capacità produttiva e soprattutto la

sostenibilità ambientale.

“Entro le fine dell’anno verrà avviata la nuova linea di taglio, inoltre cabina di verniciatura e combustore verranno dotati delle tecnologie più all’avanguardia che ci permetteranno di incrementare la produttività del 20%. Per il 2023, invece, abbiamo pianificato l’installazione di un impianto fotovoltaico, grazie al quale ridurremo del 30% il nostro consumo energetico. Stiamo valutando, tra il 2023 e il 2024, l’avviamento della seconda linea di verniciatura e, anche per questo, stiamo predisponendo l’ampliamento degli immobili e l’installazione di un depuratore Zero Waste di ultima generazione per la raccolta dei reflui, un accorgimento che ci porterà ad abbattere del 90% il consumo annuo di acqua.”

Il piano assunzioni per sostenere la crescita

Lo sviluppo di Metalcoat, Alusteel e Aleu, implica anche l’attuazione di un programma di assunzioni che promuova le

competenze dei collaboratori di cui l’Ad riconosce il valore professionale: negli ultimi due anni sono 10 le figure introdotte nel team che oggi conta circa 60 elementi. Questo numero è destinato a crescere, infatti sono 8 le nuove risorse che verranno introdotte nel prossimo futuro, ma potrebbero diventare 25, se il piano di sviluppo verrà confermato. Conclude Trombetta Cappellani: “Inseriremo tecnici, periti chimici e ingegneri. Siamo alla ricerca di persone ambiziose, che abbiano voglia di crescere e forte spirito di squadra.”