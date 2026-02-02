Studio Previti amplia la squadra: Eduardo Guarente è il nuovo Of Counsel

Studio Previti Associazione Professionale, realtà di riferimento nel panorama legale italiano, annuncia l’ingresso di Eduardo Guarente in qualità di Of Counsel. Lo Studio consolida le proprie competenze in ambito compliance, corporate governance, data protection e nuove tecnologie.

Chi è Eduardo Guarante

Avvocato formatosi alla Seconda Università di Napoli e iscritto all’Albo di Bolzano, Guarente è abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. La sua esperienza spazia dal diritto societario e commerciale alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01. Fino alla protezione dei dati personali e al diritto delle nuove tecnologie. Nel corso della sua carriera ha affiancato anche aziende italiane ed estere, incluse multinazionali, nella progettazione di modelli organizzativi, sistemi di compliance e strategie di gestione del rischio.

Ricopre incarichi di Presidente e membro di Organismi di Vigilanza in primarie realtà imprenditoriali ed è Data Protection Officer per società attive in diversi settori. Parallelamente svolge attività di docenza in master, convegni e percorsi formativi dedicati alla compliance 231, all’anticorruzione e alla data protection. Il suo percorso formativo comprende corsi universitari di perfezionamento in Big Data, Intelligenza Artificiale, criminalità informatica e investigazioni digitali. Anche programmi executive in ambito DPO, ESG e sostenibilità aziendale. Ha inoltre frequentato il programma Computer Science for Lawyers presso la Harvard Law School, arricchendo ulteriormente il suo profilo multidisciplinare.

Un passaggio strategico per Studio Previti

L’ingresso di Guarente rappresenta quindi un passaggio strategico per Studio Previti, che prosegue nel rafforzamento strutturale delle proprie competenze. E, inoltre, nell’ampliamento della presenza territoriale. L’obiettivo è presidiare in modo sempre più capillare i principali snodi economici del Paese, offrendo alle imprese un supporto integrato e ad alto valore aggiunto.

Eduardo Guarente

«Condivido l’approccio dello Studio, orientato alla qualità, all’innovazione e alla capacità di interpretare il cambiamento normativo e tecnologico per offrire soluzioni concrete e sostenibili ai clienti».

Stefano Previti, Managing Partner

«La collaborazione con Eduardo rafforza le nostre competenze in ambiti chiave quali la compliance integrata, la governance e la data protection. Il suo ingresso è coerente con la mission dello Studio. Ovvero accompagnare i clienti nelle sfide della compliance e dell’innovazione, con una visione orientata allo sviluppo e alla prossimità territoriale».

Chi è lo Studio Previti

Studio Previti Associazione Professionale ha sedi a Roma e Milano e oltre 30 professionisti. Affianca alle aree tradizionali del diritto civile, fallimentare, giuslavoristico e di famiglia una forte specializzazione nel legal-tech. Tra i suoi ambiti distintivi figurano anche il diritto d’autore, il diritto di internet, la proprietà intellettuale, il diritto dell’innovazione e delle nuove tecnologie. Oltre ai dipartimenti dedicati a privacy, tutela della persona e compliance. Lo Studio vanta inoltre una significativa esperienza nel M&A e nel M&A Tech.