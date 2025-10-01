Con Pietro Maria Mascolo lo Studio Previti vola

Studio Previti Associazione Professionale nomina l’Avv. Pietro Maria Mascolo a Responsabile del Dipartimento Compliance, Media e Nuove Tecnologie. Mascolo succede a Vincenzo Colarocco, Partner dello Studio, che ha guidato il team per 5 anni con risultati nel campo della protezione dei dati personali.
Entrato in Studio Previti nel 2015, Mascolo ha maturato una solida esperienza in compliance, data protection e diritto delle nuove tecnologie. Ha operato sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Ha ricoperto incarichi come Data Protection Officer e Advisor per importanti realtà aziendali, distinguendosi per competenza e visione strategica. È stato cultore della materia presso l’Università Europea di Roma, per la cattedra di “Diritto del Mercato e dell’Economia”.
“Sono onorato di assumere la guida del Dipartimento in un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’impatto dell’intelligenza artificiale e dalle nuove sfide della data protection“. Ha dichiarato Mascolo. “Continueremo ad affiancare i clienti con un approccio integrato, innovativo e pragmatico.”
Stefano Previti, Managing Partner
“Pietro saprà affrontare le sfide normative e tecnologiche mantenendo al centro la cura dei nostri clienti.”
Vincenzo Colarocco ha sottolineato l’importanza del capitale umano
“La crescita di Pietro riflette il nostro impegno nel valorizzare il merito e offrire opportunità concrete ai giovani professionisti.”
Studio Previti: eccellenza nel legal-tech
Con sedi a Roma e Milano e oltre 30 professionisti, Studio Previti è attivo in tutte le principali aree del diritto.
Ha una forte specializzazione in Diritto d’autore e internet.
Proprietà intellettuale.
Innovazione e nuove tecnologie.
Diritto della comunicazione.
Privacy, tutela della persona e compliance.
M&A e M&A Tech.
Lo Studio si distingue quindi per la capacità di coniugare tradizione giuridica e innovazione. Offre consulenza legale su misura per imprese e privati in un contesto sempre più digitale e regolamentato.