Con Pietro Maria Mascolo lo Studio Previti vola

Studio Previti Associazione Professionale nomina l’Avv. Pietro Maria Mascolo a Responsabile del Dipartimento Compliance, Media e Nuove Tecnologie. Mascolo succede a Vincenzo Colarocco, Partner dello Studio, che ha guidato il team per 5 anni con risultati nel campo della protezione dei dati personali.

Entrato in Studio Previti nel 2015, Mascolo ha maturato una solida esperienza in compliance, data protection e diritto delle nuove tecnologie. Ha operato sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Ha ricoperto incarichi come Data Protection Officer e Advisor per importanti realtà aziendali, distinguendosi per competenza e visione strategica. È stato cultore della materia presso l’Università Europea di Roma, per la cattedra di “Diritto del Mercato e dell’Economia”.

“Sono onorato di assumere la guida del Dipartimento in un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’impatto dell’intelligenza artificiale e dalle nuove sfide della data protection“. Ha dichiarato Mascolo. “Continueremo ad affiancare i clienti con un approccio integrato, innovativo e pragmatico.”

Stefano Previti, Managing Partner

“Pietro saprà affrontare le sfide normative e tecnologiche mantenendo al centro la cura dei nostri clienti.”

Vincenzo Colarocco ha sottolineato l’importanza del capitale umano

“La crescita di Pietro riflette il nostro impegno nel valorizzare il merito e offrire opportunità concrete ai giovani professionisti.”

Studio Previti: eccellenza nel legal-tech

Con sedi a Roma e Milano e oltre 30 professionisti, Studio Previti è attivo in tutte le principali aree del diritto.

Ha una forte specializzazione in Diritto d’autore e internet.

Proprietà intellettuale.

Innovazione e nuove tecnologie.

Diritto della comunicazione.

Privacy, tutela della persona e compliance.

M&A e M&A Tech.

Lo Studio si distingue quindi per la capacità di coniugare tradizione giuridica e innovazione. Offre consulenza legale su misura per imprese e privati in un contesto sempre più digitale e regolamentato.