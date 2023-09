QBE nomina Naintara Agarwal

QBE ha nominato Naintara Agarwal Director dell’Underwriting e Portfolio

Management per l’Europa. Naintara porta con se un bagaglio di conoscenze ed expertise maturate in oltre 15 anni di carriera nel settore assicurativo. Ha ricoperto ruoli di leadership nello sviluppo di strategie di sottoscrizione,

nella gestione di portafoglio, nel pricing. E anche nello sviluppo ed esecuzione di piani aziendali in diverse aree di

business.

Nuovo Director dell’Underwriting e Portfolio Management per QBE

Naintara ha ricoperto la carica di Group Head of Underwriting Performance, dopo essere

arrivata in QBE nel 2019. Sarà responsabile della gestione della strategia di sottoscrizione per

l’Europa, collaborando a stretto contatto con i general manager di QBE Europe per garantire la redditività

e la crescita a lungo termine.

Riporterà a Beatriz Valenti Barbat, Director of Insurance, QBE Europe e a Nick Hankin, Chief Underwriting

Officer, QBE International e lavorerà da Londra. “Sono lieta che una persona del calibro di Naintara si unisca al nostro team. Abbiamo grandi ambizioni per l’attività europea e l’arrivo di Naintara. Ci aiuterà a posizionare la divisione per la prossima fase di crescita, consolidando le nostre offerte principali, diversificando i nostri prodotti ed espandendoci nelle aree.

Alle PMI offre una suite completa di prodotti assicurativi commerciali e automobilistiche

Un approccio flessibile

Comprendiamo che non esistono due clienti con esigenze identiche. Quindi non abbiamo mai paura di pensare in modo creativo e di adottare un approccio diverso alle sfide – o alle opportunità – che potresti incontrare. Tratterai direttamente con decisori abilitati che mirano a far fronte alla stragrande maggioranza dei rischi che vedono.

Velocità e comodità

Le nostre capacità di e-trading rendono facile, veloce ed efficiente fare affari con noi. Attraverso il nostro centro e-commerce dedicato alle PMI a Stafford, offriamo prodotti su una vasta gamma di piattaforme. Questi includono il nostro portale broker QBE FastFlow di facile utilizzo, Acturis, Applied, Open GI e SSP.

Al tuo servizio

Quando si tratta di servizio al cliente, crediamo che ciò che ci distingue siano le nostre persone e il nostro approccio proattivo. Poiché i nostri sottoscrittori hanno il potere di prendere decisioni, siamo in grado di fornire un servizio rapido ed efficace. Ascoltiamo davvero i nostri broker, rispondendo con miglioramenti a servizi e prodotti in linea con le vostre esigenze.