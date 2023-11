Pecunpay entra nel bouquet di Minsait Payments

Pecunpay è una società che concentra la propria attività sulla fornitura di servizi a fintech e neo-banche. In pratica è un istituto di moneta elettronica, regolamentato dalla Banca di Spagna, con licenza di emissione e acquisizione per operare in tutta Europa. Una società che ha fatto gola a Minsait Payments che offre soluzioni di pagamento, e non solo, che soddisfano alti standard del settore e generano sinergie operative.

Una campagna acquisti iniziata nel 2018

Da oltre 6 anni Minsait Payments sta rafforzando la capacità operativa rafforzando il proprio portafoglio commerciale capaci di produrre nuove offerte. L’acquisizione di Pecunpay migliorerà il posizionamento di Minsait Payments nei confronti delle fintech e delle neobanche, con un’offerta di pagamenti più ampia. Tra il 2018 e il 2022 infatti Minsait Payments ha già acquisito altre società di pagamenti, tra cui la spagnola Afterbanks, la ecuadoriana Credimatic e la cilena Nexus.

Si punta alla crescita delle quote di mercato

Con l’acquisizione del 100% di Pecunpay e i suoi asset Minsait Payments integra il suo portafoglio di nuove soluzioni e sfrutta le sinergie tra le due società per essere più efficiente. E soprattutto per puntare a una crescita delle quote di mercato.



Il mercato di riferimento di Pecunpay è orientato alle fintech o alle neobanche, alle quali fornisce le proprie competenze tecnologiche, adattandosi alle loro esigenz. Per questo ha sviluppato prodotti e servizi personalizzati al 100%. Una proposta che si integra con la gamma di servizi di Minsait Payments e che rafforza la propria attività in Spagna e nel mercato europeo. I clienti di Pecunpay potranno continuare a operare senza interruzioni e a gestire le proprie attività di pagamento.

Secondo Javier Rey, Dg di Minsait Payments le capacità di Pecunpay si adattano al business di Minsait, concentrata sulla gestione integrata dei pagamenti con carta. Inoltre aprono nuove opportunità di business mixando le funzionalità di Pecunpay con quelle di Minsait Payments. “Aumenteremo le nostre capacità nel business dell’issuing e dell’acquiring. Oltre a mettere a loro disposizione gli elementi più differenzianti dell’innovazione in questo settore”.

Minsait Payments è impegnata in un modello di elaborazione trasversale rivolto alle aziende di natura tecnologica, che siano fintech, banche, rivenditori o grandi aziende tecnologiche. Ha più di 25 anni di esperienza e un team di più di 1.000 professionisti specializzati nei pagamenti. Offre servizi a più di 50 clienti in 15 paesi dell’America Latina e dell’Europa e processa più di 220 milioni di carte in tutto il mondo.

Leader nella consulenza negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies in Spagna e America Latina

Minsait, società di Indra, è l’azienda leader nella consulenza negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies in Spagna e America Latina. Possiede un alto grado di specializzazione e conoscenza del settore, grazie alle sue capacità di integrare il mondo core con il mondo digitale. Le proprie capacità e leadership si riflettono nella suite di prodotti proprietari, sotto il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi offerti.

In Italia Minsait conta più di 3.000 professionisti. Le sue competenze includono Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics. Ha localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completando la sua vasta presenza con Napoli, Matera e Bari.

Chi è Indra

E’ una delle principali società globali di consulenza e tecnologia ed è il partner tecnologico per le operazioni chiave dei propri clienti in tutto il mondo. È un fornitore leader di soluzioni proprietarie in specifici segmenti dei mercati del Trasporto e della Difesa. E’inoltre la società leader nella trasformazione digitale e nell’Information Technology in Spagna e America Latina attraverso la sua filiale Minsait. Il suo modello di business si basa su un’offerta completa di prodotti proprietari, con un approccio end-to-end, ad alto valore e con una elevata componente di innovazione. Nel 2022, ha registrato ricavi per 3.851 milioni di euro, circa 57.000 dipendenti, presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in 140.