Orrick accoglie Salvatore Graziadei

L’avvocato Salvatore Graziadei entra in Orrick con oltre 15 anni di esperienza professionale in materia di cartolarizzazioni. Ha assistito fondi nazionali e internazionali, banche, istituti finanziari, multinazionali e servicer in diverse operazioni di cartolarizzazione. Soprattutto in diversi asset class (quali crediti commerciali, ipotecari, consumer, leasing sia performing che NPLs).

Uno studio legale specializzato in Finance, Technology ed Energy

E inoltre piattaforme fintech in operazioni di finanza strutturata. L’avvocato ha maturato una consolidata esperienza nell’assistenza a sottoscrittori e società emittenti nell’ambito di operazioni di emissione obbligazionaria e minibond. Nonché nell’ambito di operazioni di processi di dismissione di portafogli di crediti NPLS.

Salvatore Graziadei come of counsel del team finance di Orrick

Insieme a Salvatore Graziadei entra a far parte di Orrick Italia anche Leonardo Tripaldi che, collaborando con l’avvocato Graziadei, ha maturato una significativa esperienza in ambito di operazioni di finanza strutturata.

“Sono molto felice che Salvatore sia di nuovo parte del team finance di Orrick”. Ha setto Patrizio Messina. “Le sue competenze sono un importante innesto di valore nel nostro dipartimento.”