La crescita di Shippeo nelle mani di De Martini

Shippeo registra una crescita dei ricavi del 103% su base annua (net retention rate del 181%) grazie alle acquisizioni di nuovi clienti e in Italia si affida ad Alessandro De Martini.

Tra i clienti, Shippeo ha accolto Coca-Cola HBC, Nexans, XPO Logistics e Woco Group, specialista di componenti automobilistici fornitore dei principali OEM. Inoltre altri marchi hanno scelto la soluzione Shippeo come Sappi, Conad, Fnac Darty Group, Studio Moderna, IDS, specializzato in Control Tower logistiche.

Le sfide della gestione dei trasporti sfruttando le integrazioni con i TMS

Il team di Shippeo è cresciuto fino ad oltre 230 persone, con più di 90 nuovi membri del team. L’azienda è sulla buona strada per avere più che raddoppiato il suo personale, anno su anno, entro la fine del 2021.

In arrivo una serie di profili senior tra cui Nicolas Doucet, strategic alliance director, precedentemente presso PTV Group e Guy-Pascal Bourlard, head of quality assurance. Senior anche Olivier Marcellin, product director, precedentemente presso Criteo, Marius Neuhäuser, head of solution consulting e Bas Kramer, business development director benelux. C’è anche Alessandro De Martini, business development oggi direttore Italy in precedenza country manager presso Transporeon.

Shippeo sta espandendo la sua presenza in Nord America

Come parte di questa espansione strategica, l’azienda ha accolto Christopher Mazza come senior vice president, international growth. Mazza guiderà le attività dell’azienda nella regione e della crescita della base clienti. Ha una esperienza nel settore dei trasporti e della logistica, ha partecipato alla creazione di ClearMetal. Questo prima di unirsi a Project44 in seguito all’acquisizione dell’azienda.

Alessandro De Martini business development director Italy

Alessandro guiderà il team italiano per sviluppare ulteriormente la base clienti continuando a lavorare sulle partnership strategiche in Italia, che include Tesisquare. Si occuperà del reclutamento di ulteriori figure professionali nell’ottica di espansione del team in linea con l’ingresso, nel portafoglio clienti di Shippeo, di alcuni marchi italiani leader come Conad, Carrefour e KME.

Cosa fa Shippeo

Shippeo è specialista europeo nella visibilità dei trasporti in tempo reale. Aiuta la principali aziende e i loro fornitori di servizi logistici a valorizzare l’asset dei trasporti per fornire un servizio clienti eccezionale. La loro rete di visibilità multimodale comprende e connette i trasporti FTL, LTL, pacchi e container e integra piu’ di 850 sistemi TMS, telematici e ELD utilizzando un unica API.

La piattaforma fornisce un accesso istantaneo al monitoraggio delle consegne in tempo reale. Automatizza i processi dei clienti e offre ETA che garantisce una precisione senza pari grazie a un algoritmo leader del settore, sviluppato in-house. Oltre 100 clienti tra cui Coca-Cola HBC, Carrefour, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain e Eckes Granini. Shippeo traccia più di 25 milioni di spedizioni all’anno in 74 paesi.

Share