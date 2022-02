Sittellas accorcia le distanze tra Grecia e Italia

Sittellas, una delle più solide società del settore dei trasporti della Grecia, ha deciso di affiancarsi agli hubs di Italmondo storica azienda di trasporti italiana. Quest’ultima ha stretto accordi con la belga Transuniverse Forwarding e aver acquisito Set Falciani Trasporti Internazionali (specializzata nei trasporti verso i Paesi dell’Est Europa). E inoltre UCL – United Cargo Logistics (operante nel settore delle spedizioni Overseas).

L’accordo Italmondo Spa e Sittellas consentirà ad ambedue di aumentare sensibilmente i flussi di merci, grazie ad una ventina di mezzi settimanali in rotazione tra i due Paesi. Italmondo Spa, consolida ulteriormente la propria posizione di leader di mercato per spedizioni groupage in Grecia. L’accordo prevede infatti che l’azienda di trasporti fondata e diretta dalla famiglia Pozzi Chiesa effettui collegamenti plurisettimanali che coinvolgono sia la sede di Milano sia tutte le altre filiali di proprietà (Torino, Padova, Bologna, Prato e Roma) da e per le due piattaforme di Sittellas ad Atene e Salonicco. Sarà possibile trasportare qualsiasi tipologia merceologica, anche ADR (pericolose), e tracciare le spedizioni in tempo reale.

Italmondo vuole conquistare i mercati europei

La strategia di espansione di Italmondo nel 2020 ha visto gli accordi con Set Falciani Trasporti Internazionali Srl, storica società toscana con sede a Prato e con UCL – United Cargo Logistics Srl. Inoltre l’azienda ha firmato una partnership strategica con la società belga Transuniverse Forwarding. Il Gruppo ITLM ha inoltre inaugurato a ottobre, in Belgio, una zona di sdoganamento per il trasporto di merci di uno dei più grandi e-commerce dalla Gran Bretagna. L’area è stata predisposta attraverso la società belga del Gruppo, Euroterminal.

Federico Pozzi Chiesa ceo di Italmondo

“Siamo molto lieti della sinergia tra Italmondo e Sittellas. Sin dai tempi di mio nonno, Fondatore di Italmondo, abbiamo sempre effettuato spedizioni da e per la Greci. E’ un mercato che conosciamo bene e Sittellas in questo contesto rappresenta uno dei più importanti operatori del Paese. Questo accordo ci consentirà di godere di un sostanziale vantaggio competitivo, permettendoci di consolidare una leadership tra Italia e Grecia.”

Yannis Spernovassiles ceo di Sittellas

Siamo lieti che Italmondo Spa, azienda leader con oltre 65 anni di esperienza nel settore delle spedizioni e della logistica, abbia avviato una partnership esclusiva con Sittellas. Entrambe le società condividono valori simili e sono leader nel settore delle spedizioni. Dalla fondazione di Sittellas nel 1978, l’azienda è un punto di riferimento per la linea Italia – Grecia. Crediamo quindi fortemente che con il rafforzamento di Italmondo continueremo ad essere pionieri sul mercato.