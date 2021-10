Bomi acquisisce la brasiliana Linex esperta in logistica per l’healthcare

La cremonese Bomi, multinazionale della logistica integrata dell’healthcare da diversi anni è presente in Brasile con Bomi Health Carrier con cui gestisce la supply chain di prodotti healthcare. Per espandere il business ha acquisito Line Express e ALX azienda brasiliana leader nel trasporto aereo a servizio del settore farmaceutico. L’azienda è specializzata nella consegna quotidiana di prodotti ai principali distributori, ospedali e cliniche su tutto il territorio nazionale.

L’operazione consentirà al Gruppo Bomi di rafforzare in Brasile la rete di e di consolidare le soluzioni di Bomi Health Forwarding per la gestione e la distribuzione dei trial clinici. Del resto Linex, che ha sede a Barueri vicino a San Paolo, in pochi anni è diventata leader nel suo settore di competenza. L’azienda, fondata nel 2004 dalla famiglia Silva, lavora con le più importanti aziende farmaceutiche brasiliane e del mondo.

Bomi è leader nella logistica nel settore healthcare

Con la sua flotta di veicoli speciali, camion e furgoni, Linex gestisce un sistema del trasporto con copertura nazionale e segue gli standard richiesti dall’Anvisa per il trasporto di prodotti farmaceutici. Offre soluzioni di imballaggio ad hoc per il trasporto aereo di prodotti fragili, campioni biologici e merci a temperatura controllata. Inoltre offre servizi specializzati di reverse logistics, Inoltre si occupa del recupero, raccolta, trasporto, ricezione e smistamento dei prodotti fino alla destinazione finale. A lei ci si affida anche come una valida opzione per il trasporto di materiale biologico e imballaggi riutilizzabili.

L’healthcare brasiliano è servita

E’ organizzata in 6 magazzini, tra cui 1 DC e 5 hub di cross-docking in posizione strategica, oltre a 40 agenti specializzati e autorizzati dislocati su tutto il territorio brasiliano. Sarà Telma Santoro, oggi responsabile delle attività commerciali, a guidare tutte le operazioni di Linex in qualitò di come head of airfreight & Ftl. I soci Kléber, Renato e Ricardo Silva continueranno a gestire l’azienda, continuando a fornire il supporto per questa nuova fase di transizione all’interno del Gruppo Bomi.

Felipe Morgulis coo del Gruppo Bomi

“L’acquisizione di Linex offre a Bomi l’opportunità di ampliare il portafoglio di servizi in Brasile e di rafforzarlo in America Latina aggiungendo il trasporto aereo e su strada. Con una flotta di proprietà abbiamo l’opportunità di consolidare la rete Bomi Health Carrier. Punta a rafforzare il marchio Bomi Health Forwarding lanciato pochi mesi fa dopo l’acquisizione di Florence Shipping in Italia”.

Renata Mihich head of cluster Latam in Bomi Group

“Abbiamo trovato in Linex un modo di operare molto affine al nostro. Da sempre ci impegnamo per raggiungere l’eccellenza operativa nei confronti dei clienti che perseguono alti standard di qualità richiesti dal mercato. Il gruppo Bomi Latam si espande nella sua offerta strategica di servizi di trasporto aereo e stradale, nazionale e internazionale. Fornisce il suo contributo alle innovazioni del settore, supporto continuo al successo dei nostri clienti e al benessere dei loro pazienti”.

Chi è Bomi Group leader della logistica

E’ una multinazionale italiana leader nel campo della logistica integrata a servizio del settore Healthcare. Partner logistico di 150 clienti a livello mondiale tra cui i principali players nei settori dei dispositivi medici, diagnostica in vitro, biomedicale e farmaceutico. E’ presente attraverso proprie società controllate e partecipate in 20 Paesi nel Mondo, con un particolare focus in Europa e Sudamerica. Impiega oltre 2.400 dipendenti e dispone di una flotta di proprietà con cui effettua consegne giornaliere a ospedali, cliniche, laboratori, farmacie e pazienti domiciliari.

