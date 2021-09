Italgas verso l’acquisizione di Depa

Italgas è preferred bidder, ovvero offerente preferito, nella gara per la privatizzazione di Depa Infrastructure S.A.

E’ stata selezionata come nell’ambito della gara per l’acquisizione del 100% di Depa Infrastructure S.A., di proprietà di Hellenic Republic Asset Development Fund S.A (HRADF) e Hellenic Petroleum S.A. (HELPE). Depa Infrastructure detiene il 51% di Thessaloniki – Thessalia Gas Distribution S.A., il 100% di Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company S.A. (EDA Attikis). Inoltre detiene il 100% di Public Gas Distribution Networks S.A. (DEDA), i tre principali player della distribuzione del gas in Grecia.

Paolo Gallo amministratore delegato

“Siamo il partner del governo greco nel percorso di decarbonizzazione dell’economia. Grazie a una nuova generazione di reti «native digitali» sosterremo con il gas naturale il graduale abbandono di carbone e lignite. Promuovendo allo stesso tempo la transizione energetica verso fonti rinnovabili come biometano, e-gas e idrogeno verde. Porteremo in Grecia le competenze sviluppate nella trasformazione digitale della rete e nella Digital Factory”.

Alberto Dell’Acqua presidente

“Il risultato raggiunto premia la capacità italiana di fare impresa. Nonché la leadership tecnica e tecnologica di Italgas che, in questi anni, ha saputo continuare a crescere fino a essere riconosciuta come benchmark internazionale”.

Il corrispettivo concordato per il 100% del capitale di Depa Infrastructure è pari a 733 milioni di euro. L’operazione sarà finanziata interamente da Italgas ricorrendo a linee di finanziamento committed.

Italgas è assistita da J.P. Morgan come advisor finanziario e unico concedente del finanziamento, da Milbank e Karatzas and Partners come Advisor legali. Da Grant Thornton come advisor normativo e da Mazars per gli aspetti fiscali e contabili. Il 16 settembre 2021, si terrà una conference call per illustrare ad analisti finanziari e investitori gli elementi dell’operazione.

