Ready4H2 i distributori del gas uniti per l’idrogeno

I player della distribuzione del gas di 13 Paesi si alleano in Ready4H2 (Ready for Hydrogen) per promuovere il potenziale dell’idrogeno in Europa.

Da molti anni i DSO europei garantiscono un sistema di distribuzione del gas sicuro ed efficiente, anche dal punto di vista economico. E hanno sviluppato conoscenze ed esperienze oggi cruciali per la trasformazione e l’utilizzo delle infrastrutture esistenti per la distribuzione dei nuovi gas. Questo in coerenza con gli obiettivi UE di decarbonizzazione delle economie.

Gli operatori della distribuzione del gas di 13 Paesi europei, tra cui Italgas, hanno dato vita al progetto. Obiettivo: combinare le competenze e stabilire come si possa contribuire alla costruzione di un solido mercato europeo dell’idrogeno. I distributori vogliono che le loro competenze sviluppate attraverso i rapporti di collaborazione con gli altri attori della filiera dell’idrogeno vengano messe a disposizione dei decisori europei e nazionali.

Paolo Gallo amministratore delegato di Italgas

“I DSO e le reti di distribuzione del gas naturale sono il fattore chiave per sbloccare il potenziale dell’idrogeno in Europa. I DSO possono concorre alla realizzazione di un sistema infrastrutturale integrato dell’idrogeno. L’infrastruttura di distribuzione è efficace nel collegare tra loro la produzione e il consumo decentralizzati attraverso efficaci sistemi di immissione in rete. Vogliamo condividere il nostro know how e le nostre best practice per favorire la formazione di un percorso di sviluppo finalizzato alla distribuzione dei gas rinnovabili e low-carbon. I decisori UE avranno a disposizione tutte le informazioni a vantaggio dei cittadini e del percorso di transizione verso la neutralità climatica”.

L’iniziativa Ready4H2

I DSO che hanno aderito già in questa fase iniziale del progetto rappresentano 13 Paesi. Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia.

Hanno aderito Energy Community Secretariat, Eurogas, Cedec, Marcogaz, Geode, GERG e la società attiva nel settore delle piattaforme digitali, Locusview. Il progetto Ready4Hydrogen è aperto a tutte le organizzazioni e aziende che riterranno di aderire e si è posto nell’immediato, entro febbraio 2022, la realizzazione di tre studi specifici.

Il progetto Idrogeno dei DSO

Il know how dei DSO sull’idrogeno.

Una raccolta delle esperienze e conoscenze che i DSO europei hanno sviluppato nel corso di progetti e nella realizzazione di infrastrutture per l’idrogeno. Lo studio si focalizzerà sul coinvolgimento dei singoli DSO nello sviluppo della filiera dell’idrogeno nel proprio Paese. E inoltre sull’evoluzione della strategia dell’idrogeno a livello nazionale

Il contributo dei DSO alla catena del valore dell’idrogeno.

Utilizzando i dati del primo studio, si analizzerà come gli operatori della distribuzione europei possano contribuire allo sviluppo dell’idrogeno. Le esperienze e le conoscenze dei DSO saranno esaminate e trasformate in proposte di valore per dare impulso alla filiera dell’idrogeno. Inoltre, verrà valutato il ruolo che ciascun DSO ricopre all’interno del proprio Paese e il suo contributo alla pianificazione strategica sul territorio. Un altro punto di interesse sarà il ruolo che il distributore ha ricoperto, nel corso degli anni. Sia all’interno del mercato del gas e come l’esperienza e le competenze sviluppate possano essere utilizzate nel campo dell’idrogeno.

Una roadmap per trasformare i DSO nei principali player della distribuzione dell’idrogeno in Europa.

Una tabella di marcia con iniziative concrete relativamente a come i DSO, a livello europeo e nazionale, possano fungere da collegamento tra i produttori e i consumatori di idrogeno. Lo studio ha l’obiettivo di individuare le opportunità, ma anche gli eventuali ostacoli, al percorso dei DSO per diventare i principali player della distribuzione.

Share